MPCE deve convocar Estado para tratar sobre Interior

Segundo a promotora de Justiça Ana Cláudia Uchôa, o Ministério Público do Ceará (MPCE) ainda tem recebido relatos de pacientes do Interior do Estado que enfrentam dificuldades tanto para iniciar quanto para dar continuidade ao tratamento em hospitais da Capital. "Vamos marcar uma nova audiência, mas com a presença da Secretaria da Saúde do Estado. Há muitos relatos de demora para conseguir o primeiro atendimento. E, mesmo quando conseguem esse primeiro contato, há dificuldades para dar continuidade ao tratamento, como a remarcação de cirurgias", destacou. A nova audiência pública deve ocorrer em agosto.

A representante da SMS na audiência destacou que, se houver necessidade, pacientes podem ser direcionados a outros hospitais da Capital habilitados para o tratamento de câncer.