Desativado há 6 anos, heliponto do IJF aguarda laudo técnico para reabertura

Referência em transplantes de órgãos, o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, segue sem utilizar o heliponto existente no local, desativado por falta de manutenções preventivas. Seis anos após a interdição do equipamento, em julho de 2019, o hospital aguarda a conclusão de um laudo técnico para definir quais serão os passos necessários para a retomada do equipamento.

A informação é do superintendente do IJF, João Gilberto Gomes Macedo, dada durante a reabertura de leitos no hospital na manhã desta quinta-feira, 31. Segundo ele, um documento está sendo elaborado pelos engenheiros responsáveis pela obra, que estiveram reunidos com a direção do hospital durante os últimos dias para tratar do assunto.

“O heliponto a gente pediu um laudo técnico. O engenheiro responsável pela obra esteve em reunião conosco e a gente está aguardando esse laudo para tomar as devidas providências. A gente precisa fazer ações, medidas, de acordo com os trâmites legais”, explica.

Atualmente, os pacientes e órgãos que chegam ao hospital por helicópteros são levados por equipes da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) até a Base Aérea de Fortaleza. De lá, seguem um percurso de 5,6 km em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o IJF.

Segundo mais antigo de Fortaleza, o heliponto do hospital foi inaugurado em outubro de 2013, após investimento de R$ 3,9 milhões. A retomada das atividades do equipamento era prevista para janeiro do ano passado, entretanto, ainda não aconteceu.

O POVO procurou a assessoria do IJF para mais informações acerca da demora na retomada do heliponto, bem como sobre o andamento do laudo técnico solicitado, mas não obteve retorno. A matéria será atualizada assim que uma resposta for enviada.



