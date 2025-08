IJF reabre 66 novos leitos, com previsão de funcionamento em até 10 dias

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO PREFEITURA de Fortaleza reabre 30 leitos de UTI e 36 de enfermaria no IJF

O Instituto Dr. José Frota (IJF) realizou na manhã de ontem, 31, a reabertura de 66 novos leitos. Em obras desde 2024, a nova estrutura conta com 30 leitos de UTI e 36 de enfermaria, localizados no 5º andar do hospital.

Conforme a direção da unidade, apesar de já inaugurados, os leitos ainda não estão operando. A previsão, segundo o superintendente do IJF, João Gilberto Macedo, é que as unidades comecem a funcionar apenas daqui a cerca de dez dias, após finalização dos testes e calibragem dos equipamentos.

“Os leitos vão passar por uma fase de testes, que deve durar cerca de dez dias. Depois disso, já estarão prontos para receber os primeiros pacientes. A princípio, esses novos leitos serão utilizados para atender a nossa própria demanda interna”, declarou o gestor.

O superintendente ainda detalhou que as alas devem atender, a princípio, pacientes da traumatologia. “Temos leitos específicos para pacientes com fraturas em pé e tornozelo, ombro, quadril, entre outros. Esses 36 novos leitos estão organizados de acordo com essas subespecialidades da traumatologia. Já pacientes mais graves, que precisam de terapia intensiva, serão direcionados aos 30 leitos de UTI que também estão sendo inaugurados hoje.”

Um evento de entrega dos equipamentos ocorreu na manhã desta quinta e contou com a presença do prefeito Evandro Leitão, do governador Elmano de Freitas e do secretário de atenção especializada em Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales.

Segundo o prefeito Evandro, a atual gestão recebeu as obras da gestão passada com apenas 50% do serviço executado. A entrega estava prevista inicialmente para setembro, mas foi antecipada por conta da crescente demanda por internações.

"Aqui no IJF, estamos aumentando em 50% a nossa capacidade de realização de procedimentos. Antes, contávamos com 60 leitos de UTI. Agora, estamos passando para 90", afirmou o prefeito. O investimento total na estrutura foi de R$ 10 milhões, sendo R$ 4 milhões repassados pelo Governo Federal.

A secretária municipal da Saúde, Riane Azevedo, reforçou a importância da ampliação. “Nossa sala laranja [que atende pacientes com risco moderado], que funciona praticamente como uma semi-UTI da emergência, está sempre lotada, e esses novos leitos serão fundamentais para ampliar e melhorar a assistência aos nossos pacientes.”

Ela também apontou as metas traçadas para o hospital: “Vamos atingir a meta de 1.500 cirurgias, aproximadamente 850 ressonâncias por mês. A fila de ressonância já foi reduzida em quase um terço apenas com esse esforço. Na tomografia, realizamos cerca de 5.000 exames mensais com dois aparelhos. Imagine quando o terceiro estiver em funcionamento!”

Na ocasião, o representante do Ministério da Saúde, Mozart Sales, anunciou novos aportes para o sistema de saúde da capital. “Na segunda-feira, 4, será publicada no Diário Oficial a liberação de R$ 174 milhões por ano, a partir de agosto, para fortalecer toda a rede de saúde de Fortaleza. Isso inclui a habilitação da UPA do Jangurussu, ampliação dos Frotinhas e Gonzaguinhas e reestruturação do Hospital da Mulher.”

Também foi citada a unificação da Central de Regulação municipal e estadual, sistema que direciona o paciente, a partir da solicitação feita no posto de saúde, para o hospital onde há vaga para exame ou cirurgia necessários. “Vamos ter uma fila única, mais rapidez, melhor uso da rede e mais cuidado com a população. É uma ação técnica, mas com enorme impacto prático”, reforçou Mozart.

Programa “Agora tem Especialistas” no Ceará

Durante evento no IJF, o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, afirmou que já estão em andamento as negociações para implantar o programa “Agora Tem Especialistas” no Ceará.

“Inclusive, hoje, quinta-feira, 31, com apoio das secretárias Tânia [secretária de Saúde do Ceará] e Riane [secretária de Saúde de Fortaleza], vamos procurar o Sindicato dos Hospitais do Ceará para esclarecer dúvidas e alinhar a parceria”, disse.

O programa prevê que usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) também possam ser atendidos por meio de planos de saúde em todo o país. A iniciativa busca ampliar o acesso e reduzir o tempo de espera na atenção especializada. A medida começa a valer em agosto.

Segundo o Governo Federal, ao menos 120 hospitais já manifestaram interesse em participar. “E, mais uma vez, o Ceará tem se mostrado um exemplo de cooperação”, concluiu Mozart.