Quatro homens são mortos em chacina após picharem nome de facção rival durante ataque em Itapajé

Quatro homens foram mortos em uma chacina na madrugada desta quinta-feira, 31, no município de Itapajé, a 130,31 quilômetros de Fortaleza. As vítimas teriam sido mortas após picharem o nome da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) em uma área de domínio da facção rival Comando Vermelho (CV). As informações foram apuradas pelo O POVO com fontes policiais.

Durante a ocorrência, os policiais notaram pichações recentes nas paredes próximas ao local do crime com a sigla “PCC”. Os corpos foram localizados com marcas de tiros na região da cabeça e outras partes do corpo. Eles estavam estirados na rua Romão Ferreira Lima, no bairro Esmerino Gomes. As vítimas usavam calças, blusas de manga longa e balaclavas para esconder o rosto.

A forma como elas estavam configuradas levantou a suspeita, durante a investigação policial, de que eles poderiam ter planejado um atentado em uma área dominada pelo grupo rival CV. Além disso, o modus operandi dos homens de terem atuado pela madrugada reforça ainda um possível conflito. Há suspeitas de que eles teriam sido surpreendidos e mortos por membros rivais na região.

O POVO apurou que as vítimas foram identificadas como José Caio Melo Sousa, Carlos Alexandre Alves de Sousa, Emerson Gomes Soares e Jonas Mateus dos Santos. Foi solicitado a confirmação das idades das vítimas à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

O local do crime foi isolado e equipes da Perícia Forense (Pefoce) atuaram e colheram indícios que vão auxiliar nas investigações do crime. Imagens feitas por pessoas da região mostraram que ao amanhecer, por volta das 6 horas, os corpos das vítimas ainda estavam no local do crime e que os agentes da Pefoce ainda estavam em atuação.

A ocorrência contou com apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio da Delegacia de Itapajé, com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte).

Ainda segundo a pasta, “policiais militares lotados no 11º Batalhão, do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e da Força Tática (FT)” atuaram reforçando o policiamento na cidade. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito foi preso.

Em sete anos, essa é a segunda chacina registrada em Itapajé. Em janeiro de 2018, dez pessoas foram mortas e outras oito ficaram feridas em uma ação criminosa que aconteceu após uma rebelião dentro da Cadeia Pública do Município após um confronto entre facções criminosas.

O Estado registrou pelo menos duas chacinas e três tentativas de chacina, neste ano, conforme levantamento do O POVO. A ação criminosa mais recente aconteceu no município de Boa Viagem, no dia 6 de julho. Dois homens morreram e outras pessoas ficaram feridas.

Em maio, foram duas tentativas e uma chacina registrada em Fortaleza. Duas pessoas foram mortas a tiros e duas ficaram feridas em ação criminosa em um bar no bairro Parque São José.

Duas semanas antes, quatro pessoas foram mortas a tiros em um campo society no bairro Barra do Ceará. Uma semana antes, cinco pessoas foram baleadas em mais uma ação criminosa no mesmo bairro.

Prefeito municipal e secretário se reuniram para falar sobre segurança horas antes da chacina

O prefeito de Itapajé, Nonatinho, se reuniu com o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, na tarde dessa quarta-feira, 30, para debater sobre a segurança pública na região. O encontro foi compartilhado pelo gestor municipal em publicação nas redes sociais.

Conforme Nonatinho, um dos objetivos foi debater as melhorias na segurança da população da cidade.“Tem acontecido muitas coisas desagradáveis, muitos problemas que tem colocado a população em situação de pavor, totalmente apavoradas”, disse o prefeito.

Ainda segundo ele, a gestão se mostrou comprometida em contribuir, buscando parceria com a Secretaria de Segurança dos municípios para, por meio de uma cooperação, promover o bem-estar da população de Itapajé.

Segundo Roberto Sá, a partir da oportunidade de conhecer de perto a realidade do município, o objetivo é estabelecer estratégias para conter os conflitos entre as facções criminosas.

“Nossas forças já trabalham dia e noite para proteger essa nossa população, mas conhecendo melhor a realidade, nós iremos estabelecer estratégias para reforçar nossas ações e assim prender esses criminosos”, disse. Sá. A prefeita de Irauçuba, Patrícia Barreto, também participou da reunião.

O POVO procurou à Prefeitura de Itapajé para saber um posicionamento da gestão municipal sobre o episódio criminoso, assim como se há novas medidas para coibir ações criminosas no município. A matéria será atualizada quando a prefeitura responder. (Com informações do repórter Cláudio Ribeiro)