Correios lançam selo e carimbo celebrando os 100 anos do Corpo de Bombeiros do Ceará

Selo será usado em cartas e o carimbo, nas postagens da agência central dos Correios em Fortaleza

Em homenagem aos 100 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), os Correios lançaram ontem, 1º, um selo e um carimbo comemorativo. Os itens postais trazem não apenas o logotipo da corporação, mas também a imagem da fachada do Casarão Vermelho, antiga e histórica sede dos Bombeiros, localizada no bairro Jacarecanga, em Fortaleza.

O selo poderá ser utilizado em correspondências, ações promocionais e por colecionadores. “Todas as cartas e correspondências sairão com o selo comemorativo do Corpo de Bombeiros. Depois do período de 30 dias, ele poderá ser adquirido nas agências”, informou o superintendente estadual dos Correios no Ceará, Antônio Cléber de Araújo Andrade.

Já o carimbo comemorativo será aplicado nas postagens feitas na agência central dos Correios, em Fortaleza, por um período de 30 dias. Após isso, será incorporado ao acervo do Museu Nacional dos Correios, em Brasília.

A cerimônia oficial de lançamento foi realizada no auditório do Comando Geral da corporação, na avenida Borges de Melo, em Fortaleza, e contou com a presença de autoridades civis e militares.

Durante a cerimônia, o superintendente dos Correios no Ceará, Antônio Cléber de Araújo Andrade, destacou a parceria da instituição com os Bombeiros. “A nossa parceria já vem de longos anos. Nossos objetivos se encontram na questão social. Nós não poderíamos ficar de fora dessa homenagem, dessa ação simbólica em relação ao lançamento, que serve para eternizar esse momento.”

O lançamento do selo comemorativo acontece em 1º de agosto, data em que também se celebra o Dia do Selo.

O comandante-geral do CBMCE, coronel José Cláudio Barreto de Sousa, também celebrou o reconhecimento à corporação. “Hoje é mais um marco inicial do nosso centenário, e estamos extremamente felizes com tudo que está acontecendo”, disse.

Para ele, as peças lançadas representam mais que um símbolo. “Simboliza o amor, o carinho, a dedicação que cada bombeiro militar tem pela sociedade. Independentemente de serem oficiais ou praças, nós temos, sim, o dever e a missão de tratar bem as pessoas, de oferecer o melhor que temos. Portanto, ser bombeiro militar é, com certeza, ser um sacerdote.”

Também presente no evento, o secretário da Segurança Pública do Estado, Roberto Sá, ressaltou a importância da homenagem.

“É preciso reverenciar e agradecer as forças de segurança e, nesse caso especial, o Corpo de Bombeiros. É uma instituição que, no mundo inteiro, tem como missão salvar vidas e salvar riquezas. Todo agradecimento que fizermos será pouco diante do que esses homens e mulheres vêm fazendo ao longo da história”, disse o secretário.

O secretário também destacou o reforço no efetivo da corporação. “O governador decidiu abrir um concurso para 450 vagas de soldados e 50 vagas para oficiais. Levando em consideração o efetivo atual, esse é um aumento muito expressivo.”

Congresso Nacional de Bombeiros e inauguração do Museu do Corpo de Bombeiros

Além da cerimônia filatélica, o CBMCE apresentou a programação oficial do Congresso Nacional de Bombeiros Militares (Conabom), que será realizado de 5 a 8 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará. A agenda conta com palestras, provas técnicas, feira de equipamentos, certificações e atividades culturais.

“Estamos organizando um grande congresso nacional de bombeiros militares. É algo inédito — é o primeiro congresso, e, graças a Deus, será realizado aqui no nosso estado, no Ceará. Teremos quase 2.500 pessoas reunidas no Centro de Eventos”, informou o coronel Barreto. Entre os destaques da programação está a tradicional Prova do Bombeiro de Aço.

O encerramento da comemoração do centenário será no dia 8 de agosto, com a inauguração do Museu do Corpo de Bombeiros, no bairro Jacarecanga. O evento contará com um show gratuito da cantora Solange Almeida, na Praça Gustavo Barroso, também conhecida como Praça do Liceu.