Barra de superprédio em construção despenca no Meireles

Foto: Reprodução/Whatsapp O POVO Objetos rasgaram a rede proteção, que caiu sobre fios elétricos e parte da via na rua Silvia Jatahy

Uma barra de ferro despencou do alto da construção de um superprédio no bairro Meireles, em Fortaleza, despencou durante a manhã deste domingo, 3. Imagens feitas por moradores da região mostram que o fragmento rasgou parte da rede de proteção da obra antes de atingir o solo na rua Silvia Jatahy. Não há relatos de feridos.

A obra em questão é do empreendimento Manabu, tocado pela CDT Incorporações. O POVO entrou em contato com a construtora responsável. Em nota, empresa informou que a estrutura caiu em decorrência dos fortes ventos que atingiram a região.

Conforme relatado por pessoas da região, a lona, que deveria evitar a queda de fragmentos da obra em praça pública, chegou a atingir cabos de energia da região. Parte do fornecimento de energia elétrica da região teria sido comprometido pelo acidente.

Em nota, a Enel Distribuidora, responsável pelo fornecimento de energia na região, informou que a lona atingiu cabos de média tensão, o que causou a falha de abastecimento. Manobras de transferência de carga foram utilizadas para reestabelecer a eletricidade no logradouro.

Equipes da distribuidora foram enviados ao local para inspecionar a rede para avaliar os danos e adotar as medidas necessárias.

O caso está sendo acompanhado pela Defesa Civil de Fortaleza, que precisou bloquear o tráfego na rua Silvia Jatahy. De acordo com a pasta, os responsáveis pela obra estiveram no local e se comprometeram a revisar seus protocolos de segurança para evitar novos acidentes.

A construtura CDT Incorporações informou ainda que uma equipe esteve no local desde o momento em que o incidente foi constatado, prestando o suporte necessário, e que a situação já estava totalmente normalizada às 13h: a pista foi liberada, a rede elétrica restabelecida com apoio da Enel e a estrutura de proteção reparada.

"Como medida preventiva, a CDT irá reforçar a fixação das redes e realizar uma nova avaliação geral para garantir ainda mais segurança durante a execução da obra. Reforçamos que a segurança é prioridade absoluta em todas as nossas operações e que este episódio foi causado exclusivamente pelas condições climáticas, sem qualquer relação com falha estrutural da obra", finaliza a nota.

Moradores do entorno relatam transtornos antigos

A obra do empreendimento envolvido no incidente tem causado transtornos em outros momentos. Moradores do entorno relatam que os problemas vão desde os moradores não terem mais acesso a áreas comuns até a degradação do condomínio vizinho.

Segundo a síndica Jeanny Costa, outros sinistros aconteceram por ali, como queda de material, barras de ferro, pedras e demais situações que geram perturbação da vizinhança. "Nós tentamos fazer um acordo, mas a resposta que tivemos foi muito superficial, porque o dano sofrido pelo prédio ao lado nunca foi ressarcido".

Ela disse que, durante esse tempo, os serviços maiores de fachada, lavagem e recuperação do piso do estacionamento não foram feitos. "Já caíram escoras, tábuas de maneiras e danificaram a rede de proteção do nosso condomínio, é inadmissível".

Confira imagens pós incidente