Tiroteio deixa três homens mortos em distrito de Arneiroz, no Ceará

Foto: Samuel Setubal Imagem meramente ilustrativa. Pefoce foi acionada para ocorrência no distrito de Novo Horizonte, em Arneiroz

Um tiroteio deixou três pessoas mortas na tarde de ontem, 4, no distrito de Novo Horizonte, no município de Arneiroz, a 385,50 quilômetros de Fortaleza. O POVO apurou que os criminosos foram até o local onde o alvo da ação criminosa morava. Na residência, eles se identificaram como policiais e, neste momento, teve início uma troca de tiros entre eles.

O homem, alvo da ação, foi baleado, mas conseguiu atirar contra os suspeitos. Durante a troca de tiros, ele e outro homem, ainda não identificados formalmente, morreram no local.

Um terceiro homem foi baleado e socorrido para o hospital municipal de Catarina, a 8 quilômetro da região onde o crime aconteceu. Na unidade, ele não resistiu aos ferimentos e também foi a óbito.

Um veículo utilizado pelos suspeitos ficou no local do crime. No interior do carro, os policiais aprenderam uma arma de fogo e celulares. Uma segunda arma foi apreendida próximo ao local onde as duas primeiras vítimas morreram.

Na ocorrência, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar nas investigações do crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime. O caso está a cargo da Delegacia de Tauá, unidade da Polícia Civil, que busca identificar a autoria da ação criminosa.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Tauá: (88) 3437 1888

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

Com informações do repórter Cláudio Ribeiro