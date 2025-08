Congresso Nacional de Bombeiros acontece pela primeira vez no Ceará

Foto: Carlos Gibaja/ Governo do Ceará GOVERNADOR Elmano de Freitas recebeu a Medalha do Mérito Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil

O Congresso Nacional de Bombeiros (Conabom) 2025, maior evento do setor na América Latina, teve início ontem, 5. Pela primeira vez sendo realizado no Ceará, o evento integra a comemoração dos 100 anos da corporação estadual e ocorre no Centro de Eventos, em Fortaleza, até a quinta-feira, 7.

Leia também: Correios lançam selo e carimbo celebrando os 100 anos do Corpo de Bombeiros do Ceará



Iniciativa reúne profissionais da área de todo o Brasil e até então era feita como seminário (Senabom). Está inclusa na programação dos próximos dias debates, palestras e painéis sobre gestão de emergências, incluindo desastres urbanos, saúde mental de agentes e colapsos estruturais.

A solenidade de abertura realizada hoje contou com nomes como o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá, e a secretária dos Direitos Humanos do Ceará, Socorro França. A cantora Solange Almeida se apresentou na ocasião.

Em seu discurso, Elmano agradeceu o trabalho realizado pelos bombeiros. "Acima de nossas ideologias, acimo de nossos partidos está o nosso compromisso com o Brasil, com o povo brasileiro. E os senhores expressam isso não com discursos, os senhores expressam isso com prática de vida", destacou.

O gestor estadual recebeu na ocasião a Medalha do Mérito Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares e frisou ações realizadas pelo Estado, como o concurso aberto recentemente ao setor, que oferta 450 vagas e cadastro reserva. Atrasado para um compromisso, ele não atendeu a imprensa.

Evento estava programado para ocorrer em anos anteriores mas, devido a pandemia, foi adiado para este ano, quando se comemora o centenário do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

“Agora, em 2025, o destino nos brinda com a oportunidade de realizar, justamente, no ano em que se celebra o nosso centenário de fundação. 100 anos de bravura, de lealdade, de sacrifício silencioso e de serviço ininterrupto à população cearense”, frisou o coronel Cláudio Barreto, comandante-geral do órgão.

Entre as apresentações programadas para acontecer nos próximos dias está um estudo de caso sobre o Edifício Andréa, prédio que desabou em Fortaleza e deixou nove pessoas mortas. Ele será apresentado pelo coronel Holanda, ex-comandante do CBMCE e que fez parte das operações de resgate na ocasião.

"A palestra é mais num nível estratégico, pra (bombeiros se) familiarizarem com evento de grande complexidade (...) Eu não tenho dúvida que o desarmamento do Edifício Andréa foi a ocorrência mais complexa nesse 100 anos de história do (CBMCE)", explicou o profissional.

Centenário da corporação acontece oficialmente na sexta-feira, 8. No dia será inaugurado, às 17 horas, o Museu do Corpo de Bombeiros, localizado no Casarão Vermelho, antiga sede da corporação, situado no bairro Jacarecanga. Um show de Solange Almeida deve ser realizado gratuitamente após a cerimônia.