Tradição e resistência: como vivem os ciganos no CE

De acordo com Rogério, os ciganos no Estado pertencem majoritariamente ao povo Calon, uma das três etnias ciganas reconhecidas no Brasil (ao lado dos Roma e Sinti). Presente em diversos municípios, a população cigana vive tanto em acampamentos quanto em contextos urbanos, onde busca manter vivas suas raízes.

As famílias ciganas são organizadas em estruturas comunitárias e se orientam por valores transmitidos oralmente de geração em geração. De acordo com Rogério, muitos ciganos atuam como comerciantes autônomos, vendendo roupas, utensílios, cosméticos e produtos diversos. Outros exercem ofícios tradicionais, como a ferraria, o conserto de panelas, o artesanato, a leitura de mãos ou cartas e também funções relacionadas à música e ao entretenimento.

Nas comunidades do Ceará, festas tradicionais ainda são celebradas com danças circulares, músicas com instrumentos de corda e percussão. A culinária também carrega tradições fortes.