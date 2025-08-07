Logo O POVO+
23ª Caminhada com Maria deve reunir 2 milhões de fiéis em Fortaleza
CIDADES

23ª Caminhada com Maria deve reunir 2 milhões de fiéis em Fortaleza

Evento contará com um véu de 100 metros de comprimento que passará por cima do público
Foto: Sercom ArqFor / Divulgação Coletiva do Plano Operacional da 23ª Caminhada com Maria

A 23ª edição da Caminhada com Maria, deve reunir até 2 milhões de fiéis em Fortaleza. O tradicional evento na capital cearense contará com novidades, dentre elas a presença de um véu, com 100 metros de comprimento e 3 metros de largura, que passará sobre a cabeça dos fiéis.

A Arquidiocese de Fortaleza divulgou o esquema operacional do evento ontem, 6. Com o tema “Caminhamos com Maria, Mãe da Esperança”, caminhada acontece na próxima sexta-feira, 15 de agosto.  Em 2015, a celebração em devoção a Nossa Senhora da Assunção foi declarada Patrimônio Imaterial Cultural do Brasil.  

“Foi criado para que as pessoas sintam em sua vida essa proteção que vem do alto, de Deus; que também nos dá essa possibilidade de adquirir para nós a proteção daqueles que intercedem. É um símbolo para dizer que nós somos protegidos pela bênção que vêm do alto e também pelo véu da Virgem Maria”, reflete Dom Gregório, arcebispo de Fortaleza.

Pela primeira vez o evento contará também com uma ala para pessoas com deficiência (PCD). A novidade foi anunciada pela primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, que também destacou a revitalização da estátua e da Praça Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, a ser entregue no dia 13 de agosto.

“A gente precisa ter um olhar para a inclusão em todos os espaços. Então, a Prefeitura de Fortaleza está organizando essa ala da inclusão para receber as pessoas com deficiência; os nossos idosos; as nossas crianças, com um cuidado, com um trajeto da inclusão dentro da Caminhada com Maria”, ressaltou a primeira-dama.

Em 2025, a caminhada terá início às 14h, com concentração no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, e sairá em direção à Igreja de Santa Edwiges, no Jacarecanga. Ao final do percurso, haverá a coroação de Nossa Senhora e, pela primeira vez no evento, show com a Banda Missionário Shalom e com a Irmã Kelly Patrícia. O evento será transmitido ao vivo na rádio e nas redes sociais.

Confira detalhes dos esquemas operacionais da 23ª Caminhada com Maria

Etufor - Linhas de ônibus

O evento contará com uma frota de 31 veículos reservas nos Terminais de Integração, das 6 horas às 23 horas, com exceção dos ônibus do Terminal do Siqueira, que operam das 5 horas às 23 horas. A frota reserva ficará concentrada na Praça da Estação, no Centro. Duas linhas devem operar em programação especial para o evento, são elas:

  • 027 - Siqueira / Aeroporto / Papicu
  • 030 - Siqueira / 13 de Maio / Papicu

Outras quatro linhas de ônibus irão operar com programação de domingo, porém com equipamentos de classe leve:

  • 110 - Vila do Mar / Centro
  • 206 - Padre Andrade / Antônio Bezerra
  • 215 - Autran Nunes / Antônio Bezerra
  • 217 - Estação / Pio Saraiva II / Antônio Bezerra

Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) - Mobilidade urbana

Com percurso de 12 km, a procissão contará com a atuação de cerca de 200 profissionais, entre agentes e orientadores de tráfego, da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

A partir das 4 horas da manhã, haverá o isolamento do entorno do Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha. A partir das 13 horas, a avenida Presidente Castelo Branco será interditada em ambos os sentidos, no trecho compreendido da Ponte da Barra à avenida Senador Robert Kennedy. Ao longo do percurso, serão implantados bloqueios temporários e desvios de tráfego, com liberação das vias conforme o avanço da caminhada.

A partir das 14 horas, horário previsto para o início da procissão, batedores e viaturas do órgão acompanharão o cortejo em direção à Igreja de Santa Edwiges, no bairro Moura Brasil, onde será finalizado o festejo com missa campal e apresentações musicais.

O itinerário da procissão contempla ainda a Av. Dom Aloísio Lorscheider, rua Benu Marcondes, Av. Mozart Pinheiro de Lucena, Av. Coronel Carvalho, rua Hermes Paraíba, Av. Radialista José Lima Verde e rua Estevão de Campos.

Ao término da procissão, agentes de trânsito farão o isolamento das vias de acesso à Igreja de Santa Edwirges, incluindo a avenida Presidente Castelo Branco entre a avenida Filomeno Gomes e a avenida Dom Manoel. A medida segue até o fim da celebração e dispersão total do público

A AMC orienta que os veículos evitem trafegar na Av. Presidente Castelo Branco e vias adjacentes no período de 13h às 20h. Em caso de ocorrências ou situações irregulares, a população pode acionar a AMC por meio do número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Segurança e Saúde

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) destacará 478 policiais militares para garantir a segurança durante todo o percurso. Já a Polícia Civil (PC-CE) atuará com delegacias plantonistas, incluindo o 7º e 10º Distritos Policiais, além de 30 agentes da Operação Égide, responsáveis por ações de polícia judiciária nas adjacências do evento. Delegacias especializadas, como a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), também estarão de prontidão.

O Corpo de Bombeiros (CBMCE) mobilizará oito militares, com viaturas de resgate, combate a incêndio e equipes de vistoria. O SAMU disponibilizará um posto médico avançado, duas motolâncias e unidades de suporte básico e avançado para atendimento emergencial.

“Teremos policiamento em todas as modalidades: à pé, motorizado, cavalaria, CPChoque. Teremos também equipes da Polícia Civil realizando diligências no entorno de todo o percurso da concentração e da dispersão. Teremos o sobrevoo do helicóptero do Ciopaer, caso seja necessário, e ações da Pefoce e dos Bombeiros; além de equipes da Inteligência realizando sobrevoos com drones”, detalha o titular da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol), delegado Harley Filho


