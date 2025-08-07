Orientações para síndicos

> Se tiver conhecimento de que uma mulher pode estar em situação de risco, o síndico deve zelar para que a situação seja tratada com discrição e sigilo;

> A vítima não deve ser identificada publicamente, tampouco a situação deve ser exposta;

> O registro da ocorrência deve ser feito internamente, de forma que as informações possam ser acessadas por pessoas autorizadas, garantindo que a mulher não seja exposta a constrangimentos ou risco adicional;

> Se um condômino fizer uma comunicação sobre um possível caso, é essencial preservar sua identidade;

> Não intervir diretamente no conflito ou abordar os envolvidos a menos que seja um flagrante;

> Realizar a comunicação ao órgão de segurança de forma imediata e responsável.