Número de homicídios aumenta 6% em julho no Ceará

Foto: Divulgação/PMCE ￼IMAGENS de operação deflagrada em julho na região do bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza

As estatísticas de Crimes Violentos Letais Intencionais (os CVLIs, soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte) no Ceará em julho passado foram divulgadas na tarde de ontem, 8, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Foram 261 assassinatos computados pela SSPDS no último mês de julho, o que representa uma média de 8,41 crimes por dia no Estado. Também é um aumento de 6,09% na comparação com julho de 2024, quando 246 homicídios foram registrados. Apesar do aumento no Estado, em Fortaleza, houve redução. Foram 53 CVLIs registrados em julho, cinco mortes a menos que em julho de 2024. Além disso, foi o mês com menos homicídios em Fortaleza desde julho de 2023.

￼Nos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, também foi registrada diminuição. Em julho passado foram 65 homicídios, enquanto, em julho de 2024, haviam sido 68. Apesar disso, Maracanaú teve em julho o mês mais violento do ano, com 17 homicídios, mais que o dobro dos 8 casos registrados no mesmo mês de 2024. Caucaia, por outro lado, registrou 16 homicídios, quatro a menos que em julho de 2024.

No Interior, o aumento foi de 16,08%. No mês passado, os municípios interioranos somaram 143 CVLIs, enquanto, em julho de 2024, haviam sido 120. Em comunicado de imprensa, a SSPDS ressaltou que o crescimento de homicídios foi puxado pelos municípios da Região Norte, que tiveram um aumento de 29,5% de julho de 2024 para julho de 2025: de 78 passou para 101 CVLIs.

Um dos municípios da Região Norte é Itapajé, no Vale do Curu, que registrou uma chacina em 31 de julho que deixou quatro mortos. A SSPDS destacou que o secretário executivo de Ações Integradas e Estratégicas, Sérgio Pereira, esteve em Itapajé acompanhando diligências e investigações para identificar e prender suspeitos de crimes na região.

"Operações e reforços para frear o aumento no número de ocorrências na região Norte estão acontecendo", afirmou a SSPDS, destacando ainda diligências como a ida a Sobral, no mês passado, do secretário Roberto Sá, da delegada-adjunta da Polícia Civil, Teresa Cruz, e do comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, o coronel Sinval Sampaio.

"Eles ouviram as demandas dos profissionais da Segurança Pública, e alinharam estratégias para o reforço no combate à criminalidade", declarou a pasta. "Na ocasião, o gestor da SSPDS destacou que acompanha, de perto, os resultados dos índices criminais de cada região e reconheceu que cada área possui um diagnóstico diferenciado e necessita de um direcionamento próprio".

Apesar do aumento em julho, os assassinatos no agregado do ano registram queda no Ceará na comparação com 2024. De janeiro a julho deste ano, 1.690 CVLIs foram registrados — uma redução de 13,77% se comparado com o mesmo período do ano passado. Em Fortaleza, a redução foi de 10,48%. Nos sete primeiros meses deste ano, ocorreram 444 CVLIs na Capital, enquanto, em 2024, haviam sido 496.

"Esse resultado é fruto das decisões acertadas do governador Elmano de Freitas, que sempre ouve os nossos agentes das Forças de Segurança, e da bravura desses homens e mulheres, que dedicam as suas vidas para proteger a população cearense", disse Roberto Sá por meio da assessoria da SSPDS.

Além dos CVLIs, o Ceará registrou 102 mortes por intervenção policial de janeiro a julho. No mês passado, foram 18 casos. Em 2024, haviam sido 114 mortes por intervenção policial nos sete primeiros meses do ano.