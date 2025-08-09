Proposta do fardamento foi pensada por alunos 

O design das fardas foi escolhido por meio de um concurso da Seduc, com intuito de "promover a criatividade, o protagonismo e o fortalecimento da identidade dos discentes". Alunos da rede pensaram e enviaram propostas de camisas para a entidade, que abriu uma votação para a escolha do modelo oficial.

A ideia vencedora foi a de Moisés Goés, 17, e Melissa Moura, 18, que estudam no terceiro ano do ensino médio da EEMTI Professora Maria Antonieta Nunes. O estudante Moisés explicou que a blusa branca traz um verde em sua parte de baixo, destacado em formato de ondas. Esse e outros elementos foram utilizados como forma de representar o Estado.

"Pra fazer o fardamento a gente pensou em muitas coisas da nossa cultura do Ceará. E algo que não faltou foi referência (...) Então, para fazer, escolher nossas referências, foi algo complicado até, mas foi bem divertido de estar criando e participando disso tudo", destacou o estudante.

Já Melissa disse que a proposta foi pensada para representar o estudante, uma vez que foram os próprios que votaram para escolher a vestimenta: "A gente quis trazer algo mais simples, por conta de que é uma questão de escola, mas que não deixasse a identidade do estudante de fora, e acho que a gente conseguiu".