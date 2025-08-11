Reabertura da Cidade da Criança, no Centro, atrai famílias no Dia dos Pais

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-08-2025: Reabertura da Cidade da Criança, com a presença da primeira-dama do Ceará, Lia de Freitas, e a primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão. A reabertura contou com a inauguração de novos espaços interativos, no Dia dos Pais. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Os fortalezenses aproveitaram o Dia dos Pais, ontem, para conferir a revitalização da Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza. Famílias aproveitaram o espaço reaberto para conhecer as novas estruturas, atividades lúdicas e até fazer um piquenique à beira do lago.

A Cidade da Criança ficou fechada durante um mês para reformas e manutenções e faz parte do programa Infância Viva. As primeiras-damas do Estado, Lia Freitas, e de Fortaleza, Cristiane Leitão, participaram da solenidade de reabertura oficial.

Agora, o local conta com oito circuitos e casas temáticas, voltadas para desenvolver as habilidades infantis. Os ambientes foram bastante procurados pelos frequentadores, que formaram filas para conhecer as atrações. O público infantil estava tão empolgado quanto o de adultos presentes.

A importância do espaço para as crianças é enfatizada pela assessora técnica pedagógica Socorro Timbó, que apontou o que foi feito para torná-lo mais lúdico. "Todas as casas foram revitalizadas com o intuito de trazer atividades lúdicas, com conteúdo de aprendizagem para todas as crianças".

As casas temáticas da Cidade da Criança são: Casa da Imaginação (leitura, histórias e dramatização), Casa da Tecnologia (robótica, programação e inovação), Casa do Ateliê (arte, capacitação e criatividade), Casa da Cidadania (valores, participação e convivência), Casa do Café (acolhimento e encontros afetivos), Casa das Oficinas Criativas (jardinagem, costura e reciclagem), Casa da Cespi e projetos da Funci, Castelinho e Espaço Cultural (mostras e produções infantis).

As casas, além de abertas ao público nos fins de semana, terão um calendário para visitação das escolas públicas e particulares de Fortaleza nos outros dias da semana. As instituições se cadastram e marcam a visitação. "Tudo aqui será transformado em pesquisa. Os professores que vierem aqui farão uma avaliação. As crianças também vão poder avaliar os espaços, para possamos melhorar cada vez mais", completa Socorro.

O ambiente ontem era bem familiar no Parque da Liberdade, nome oficial da Cidade da Criança. Muitos aproveitaram o Dia dos Pais para se divertir com os filhos. Foi o que fez o profissional de educação física Leonardo Alencar, 39, acompanhado da esposa Débora Ione, e do filho Cauã, de apenas sete meses. "A gente poder estar aqui com os filhos, sobrinhos, ajuda a criar um laço mais forte entre eles. E ter um espaço dentro da cidade para aproveitar".

Inaugurada pela primeira vez em 1902, a Cidade da Criança é patrimônio histórico e cultural local desde 1991. Essas memórias acompanham José Valente, 46, que estava acompanhado da filha Ana Valentina, 11. Ele conta que estudou no local quando ainda era uma instituição de educação infantil, a Escola Alba Frota.

"Esse local tem uma memória afetiva muito grande pra mim, pois estudei aqui quando era criança. Agora que ele está revitalizado, eu resolvi visitar, já que me traz tantas memórias boas".