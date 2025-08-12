Operação Nordeste Integrado resulta em 45 capturas no Ceará

Foto: divulgação/SSPDS Operação Nordeste Integrado divulga resultados de apreensões e prisões

A “Operação Nordeste Integrado” teve duração de dois dias no Ceará e resultou na prisão de 45 pessoas suspeitas de participação em crimes. Oito estados participaram da operação. Os números foram divulgados durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 11, com a cúpula da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Foram efetuadas 320 prisões, cumpridos 443 mandados judiciais (sendo 186 de prisão, 10 mandados de busca e apreensão de menores e 247 de busca e apreensão), além da apreensão de 87 armas (16 brancas e 71 de fogo), 40 veículos, 180 celulares e uma expressiva quantidade de entorpecentes.

No total, 7.688 veículos foram abordados durante as ações. A mobilização envolveu 5.903 agentes de segurança pública, entre policiais civis, militares, bombeiros e demais profissionais dos estados de Pernambuco, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A ofensiva foi deflagrada na madrugada da quinta-feira, 7, e terminou na noite da sexta-feira, 8.

Entre os 45 presos no Ceará, 21 foram casos de autuação em flagrante. Os suspeitos foram abordados por equipes policiais e outros 22 alvos detidos durante cumprimento de mandado de prisão. Dois adolescentes foram apreendidos por ato infracionais análogos à prática de crimes de roubo e lesão corporal. Os dados foram extraídos e compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) e pela Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS-CE).

“Nos dias 7 e 8 de agosto, nós desencadeamos a operação Nordeste Integrado, que já vinha sendo articulada entre os secretários de segurança do Nordeste, com apoio dos delegados-gerais das Polícias Civis e comandantes-gerais das Polícias Militares. Durante os dias de operação, houve patrulhamento em todas as cidades que fazem divisa com os quatro estados vizinhos ao Ceará, que são o Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e o Piauí”, informou o secretário da SSPDS, Roberto Sá.

Ele destacou a importância da união de esforços entre os estados. Um dos destaques dessa operação foram as ações no Interior Sul do Estado, onde se concentraram a maioria das prisões. A região faz fronteira com estados do Piauí, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Na região Sul, foram detidas 20 pessoas foragidas, que estavam com mandados de prisão em aberto nas cidades de Aracati, Limoeiro do Norte, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Crato, Jardim, Mauriti, Penaforte, Salitre, em Icó, Tauá e Tianguá. Ao todo foram 14 municípios cearenses.

Prisão em Pernambuco



Um homem investigado por crime de descumprir medidas protetivas de urgência foi preso em Pernambuco em cumprimento de mandado de prisão preventiva. A ação foi da delegacia de Penaforte e o indivíduo foi localizado em uma rodovia federal, em Salgueiro, Pernambuco.

Houve atuação da Delegacia de Polícia Civil de Brejo Santo e com o apoio do serviço de inteligência do Departamento de Polícia do Interior Sul (DPI Sul).

Além dos 20 suspeitos capturados com ordens de prisão em aberto no Ceará e um capturado no Pernambuco, um mandado de prisão foi cumprido contra um homem que já se encontrava em uma unidade prisional em Juazeiro do Norte (AIS 19), totalizando 22 ordens judiciais cumpridas contra alvos de investigações criminais.

Prisões em flagrante e material apreendido

As blitze resultaram em 23 pessoas detidas, sendo 21 prisões de adultos e duas apreensões de adolescentes, apreendidos por atos infracionais análogos a roubo e a lesão corporal.

As capturas em flagrante ocorreram em 16 cidades: Granja e Tianguá (AIS 14); Crateús 16); Alto Santo, Aracati, Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte (AIS 18); Barbalha, Brejo Santo, Campos Sales, Crato, Jardim, Juazeiro do Norte, Mauriti e Penaforte (AIS 19); e Tauá (AIS 22).