Servidores da Saúde reivindicaram demandas
Servidores da Saúde reivindicaram demandas

Servidores da saúde do Estado do Ceará, junto ao Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde/CE), estiveram na solenidade para reivindicar demandas da categoria. Os trabalhadores cobraram respostas imediatas a respeito de quatro ascensões funcionais atrasadas, além da incorporação da Gratificação por Desempenho Institucional (GDI) ao vencimento base.

Dirigente do Sindsaúde, Marta Brandão, afirmou que a atualização das ascensões funcionais é direito previsto no estatuto do servidor. "Esse Governo não concedeu nenhuma. Já tem quatro em atraso e esse direito é muito importante na vida do servidor, porque representa 5% a mais no 101 deles."

Os servidores também cobram a celeridade no processo dos auxiliares de Patologia Clínica. "São mais de 100 servidores no Estado que vêm sofrendo com uma lei, de 2012, que deixou eles sem ascender e esses servidores estão sofrendo um prejuízo sem precedentes."

"Assim como os técnicos de radiologia, que precisam do seu enquadramento correto. E os novos servidores, a grande maioria já tem dois anos que estão nas atividades do serviço de saúde do estado, mas sem receber as gratificações como risco de vida e GDI", conclui.

Sobre o assunto, a titular da Sesa ressaltou que a reivindicação é um direito dos servidores e que a Sesa, junto ao governador, estudam e analisam o pleito das reivindicações, "para ver qual é o impacto disso e se realmente essa reivindicação é procedente".

