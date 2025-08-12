Servidores da Saúde reivindicaram demandas

Servidores da saúde do Estado do Ceará, junto ao Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde/CE), estiveram na solenidade para reivindicar demandas da categoria. Os trabalhadores cobraram respostas imediatas a respeito de quatro ascensões funcionais atrasadas, além da incorporação da Gratificação por Desempenho Institucional (GDI) ao vencimento base.

Dirigente do Sindsaúde, Marta Brandão, afirmou que a atualização das ascensões funcionais é direito previsto no estatuto do servidor. "Esse Governo não concedeu nenhuma. Já tem quatro em atraso e esse direito é muito importante na vida do servidor, porque representa 5% a mais no 101 deles."

Os servidores também cobram a celeridade no processo dos auxiliares de Patologia Clínica. "São mais de 100 servidores no Estado que vêm sofrendo com uma lei, de 2012, que deixou eles sem ascender e esses servidores estão sofrendo um prejuízo sem precedentes."

"Assim como os técnicos de radiologia, que precisam do seu enquadramento correto. E os novos servidores, a grande maioria já tem dois anos que estão nas atividades do serviço de saúde do estado, mas sem receber as gratificações como risco de vida e GDI", conclui.

Sobre o assunto, a titular da Sesa ressaltou que a reivindicação é um direito dos servidores e que a Sesa, junto ao governador, estudam e analisam o pleito das reivindicações, "para ver qual é o impacto disso e se realmente essa reivindicação é procedente".