Como aplicar a manobra de Heimlich

A manobra de Heimlich tem por objetivo forçar o ar dos pulmões a sair de forma abrupta, e consequentemente, empurrar o objeto que está obstruindo as vias respiratórias para fora do corpo. Para isso, é necessário o posicionamento correto e aplicação de força sobre o abdômen.

Primeiramente, se posiciona às costas da pessoa engasgada e firma os pés atrás dela. Posicionado, o executor da manobra deve também envolver a vítima com os dois braços e segurar um dos pulsos. O passo final é pressionar de forma rápida e forte a parte de cima do abdômen da pessoa engasgada.

"Você vai fazer uma compressão rápida e forte. Na hora que você faz isso de uma vez, o ar que está no pulmão é forçado a sair e o único lugar por onde ele pode sair é por onde ele entrou. Isso vai acabar impulsionando o ar a empurrar o que está obstruindo para fora", explica Romário.

O conhecimento geral sobre como e quando aplicar a manobra de Heimlich pode salvar vidas, e por isso, é disseminado pelo Corpo de Bombeiros também nas escolas públicas do Estado. Para solicitar uma oficina, a instituição de ensino deve procurar o Centro de Treinamento e Desenvolvimento Humano (CTDH) e agendar a visita. No caso das escolas particulares, há a possibilidade de contratar profissionais da área de salvamento para ensinarem a manobra aos alunos.