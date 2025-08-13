Engasgo: veja orientações dos bombeiros para situações de emergência

Foto: Reprodução/ Redes socias Adolescente salvou a vida do primo que estava engasgado ao realizar manobra de Heimlich

Alimentação acelerada, pouca mastigação, ingestão de pedaços grandes de comida ou simples infortúnios podem resultar nas obstruções de vias respiratórias, os famosos "engasgos". Situações como a vista no último fim de semana, onde uma criança se entalou durante a alimentação, em Fortaleza, podem levar a óbito após alguns minutos e exigem resposta rápida.

Como visto na cena, uma das soluções é a manobra de Heimlich, que impulsiona o ar dos pulmões a fim de desobstruir as vias respiratórias. Entretanto, a técnica nem sempre é a melhor solução e pode levar prejuízos a quem se tenta salvar, conforme explica o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

Para saber quando usar a manobra é necessário primeiro identificar se o engasgo é total ou parcial. No caso das obstruções por completo, a pessoa não consegue emitir sons, não respira e pode ter mudança de tonalidade da pele, enquanto nas parciais os sintomas são mais leves.

“A manobra de Heimlich é necessária quando você tem a obstrução total da via respiratória. Quando isso acontece, você nem consegue colocar o ar para dentro, nem para fora. É nesse tipo de situação que a manobra se torna necessária. Porque você tem que forçar a desobstrução”, afirma o capitão do CBMCE, Romário Fernandes, que também aponta para a ineficácia da manobra em engasgos parciais.

“Ela só é efetiva se tiver uma obstrução total. A pessoa não consegue falar, não consegue respirar. Se a pessoa consegue respirar e falar, mesmo estando engasgada, a manobra não vai funcionar. Você vai fazer essa compressão, mas o ar vai sair sem empurrar o material que está lá”, complementa.

Apesar de ser o meio mais eficaz para a desobstrução das vias respiratórias, existem algumas contraindicações para o uso da manobra. Uma delas é nos engasgos de crianças pequenas, especialmente bebês, já que devido ao tamanho reduzido, é difícil que um adulto consiga encaixá-la nos braços de maneira correta para impulsionar o ar.

Outro problema é a fragilidade dos bebês, já que a manobra exige a aplicação de força, o que pode acabar lesionando os ossos da criança. Para esses casos, o recomendado é colocar a criança de bruços e desferir tapas com força moderada nas costas.

Também é necessário ter cuidado ao aplicar a manobra em idosos, já que estes por vezes possuem ossos frágeis, e exageros de força na manobra podem lesioná-los.

As gestantes também são um grupo que exige atenção especial. Ao invés de aplicar a manobra no topo do estômago, a pressão deve ser executada um pouco mais acima, de forma que não atinja a barriga e não prejudique o bebê.

Como aplicar a manobra de Heimlich

A manobra de Heimlich tem por objetivo forçar o ar dos pulmões a sair de forma abrupta, e consequentemente, empurrar o objeto que está obstruindo as vias respiratórias para fora do corpo. Para isso, é necessário o posicionamento correto e aplicação de força sobre o abdômen.

Primeiramente, se posiciona às costas da pessoa engasgada e firma os pés atrás dela. Posicionado, o executor da manobra deve também envolver a vítima com os dois braços e segurar um dos pulsos. O passo final é pressionar de forma rápida e forte a parte de cima do abdômen da pessoa engasgada.

“Você vai fazer uma compressão rápida e forte. Na hora que você faz isso de uma vez, o ar que está no pulmão é forçado a sair e o único lugar por onde ele pode sair é por onde ele entrou. Isso vai acabar impulsionando o ar a empurrar o que está obstruindo para fora”, explica Romário.

O conhecimento geral sobre como e quando aplicar a manobra de Heimlich pode salvar vidas, e por isso, é disseminado pelo Corpo de Bombeiros também nas escolas públicas do Estado. Para solicitar uma oficina, a instituição de ensino deve procurar o Centro de Treinamento e Desenvolvimento Humano (CTDH) e agendar a visita.

No caso das escolas particulares, há a possibilidade de contratar profissionais da área de salvamento para ensinarem a manobra aos alunos.

Centro de Treinamento e Desenvolvimento Humano (CTDH)

Onde: Avenida Borges de Melo, 690, Parreão – Fortaleza/CE

Telefone: (85) 3101-6585

Coordenador: TC Paulo George Girão da Silva

