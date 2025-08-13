Primeira Sala Google em Centro Socioeducativo de Fortaleza é inaugurada

Foto: FÁBIO LIMA ￼JOVENS atendidos pelo Centro Socioeducativo Cardeal Dom Aloísio Lorscheider (CSCAL), utilizando os computadores da Sala Google

A primeira Sala Google em um Centro Socioeducativo de Fortaleza foi inaugurada ontem, 12. O Centro Socioeducativo Cardeal Dom Aloísio Lorscheider (CSCAL) foi contemplado com a sala, que visa gerenciar, avaliar e aprimorar as experiências de aprendizado de estudantes e professores através do uso de tecnologias inovadoras em sala de aula.

Meta do Estado é entregar 40 Salas Google até o fim de 2026

Os professores da instituição receberão formação específica para ensinar os socioeducandos. As aulas serão ministradas de segunda a sexta, nos períodos da manhã e tarde. Cerca de 70 alunos atendidos pelo centro serão beneficiados.

A iniciativa é uma parceria entre a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), com a Secretaria de Proteção Social (SPS), a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas) e a Golden, empresa que representa a Google no Ceará.

Ao todo, já foram entregues 12 salas como esta, e a meta do Estado é de entregar 40 Salas Google até o fim do ano de 2026.

As salas possuem computadores com acesso à internet e acesso individual às plataformas Google. Os cursos profissionalizantes são flexíveis e também será disponibilizado um acompanhamento pedagógico integrado às ações da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará (Seas).

Medida traz oportunidades e visa potencializar ações de inclusão digital

Jade Romero, vice-governadora do Ceará, destaca que a medida traz oportunidade dos adolescentes se qualificarem.

“Qualificação profissional já faz parte da socioeducação do Estado do Ceará, mas a Sala Google chega fazendo um implemento de tecnologia e dando novas oportunidades para um mercado que tá super aquecido, que paga muito bem e que tem buscado profissionais", afirma.

O presidente da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), Francisco Barbosa, conta que as salas servirão de estímulo aos jovens: “Dentro dessas salas, os alunos são chamados a fazer sua formação profissional dentro da área de tecnologia”.

Ele continua: “Esse aluno passa a ter uma formação, os cursos que são oferecidos por dentro da Sala Google são os mesmos cursos que profissionais que trabalham na Google fazem”.

De acordo com o presidente da Etice, os jovens não necessariamente precisam trabalhar na Google. “[Poderão] trabalhar em qualquer empresa de tecnologia que use Google. Ele [jovem] tem uma saída, um caminho que pode ser seguido. A importância disso é justamente abraçar esse jovem, dar essa oportunidade na vida dele", finaliza.

Jefferson Farias, CEO da Golden — representante da Google no Ceará —, espera que os adolescentes façam um bom uso do equipamento.

“Então, por favor, aprendam, vão atrás. Se apropriem disso, porque é uma coisa importante para vocês. O mercado está carente, esperando vocês de portas abertas”, finaliza.

Por fim, o superintendente da Seas, Roberto Bassan, afirma que a proposta é de potencializar as ações de inclusão digital, onde já há uma linha de atuação na qualificação desses jovens.

“É uma área hoje que demanda empregabilidade e a gente aposta muito nisso, de aliar o que esse jovem pode aprender dentro da unidade, com aquilo que ele vai exercer enquanto profissão fora dos centros socioeducativos", explica.

Questionado sobre as denúncias presentes no relatório do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), Bassan afirma que o Estado tem um compromisso em registrar e corrigir ações de violação dos direitos.

“É um compromisso ainda maior num processo de escolarização formal, qualificação profissional, que é o que atualmente está em curso nos centros socioeducativos. A ideia é que esse relatório possa nos dar elementos para retirar os aprendizados e para que a gente possa realmente avançar com o investimento em infraestruturas", finaliza.

