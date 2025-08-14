Cinco pessoas são presas por dia no Ceará por integrar organização criminosa

Foto: Divulgação/ SSPDS Foto de apoio ilustrativo. Homem teve mãos decepadas, e os suspeitos foram capturados

Cinco pessoas são presas por dia no Ceará pelo crime de integrar organização criminosa. Nos sete primeiros meses deste ano, foram 1.131 prisões, enquanto em 2024 foram 743 capturas pelo mesmo crime, no mesmo período. O aumento foi de 52,2%, de acordo com os números divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Em Fortaleza, 370 pessoas foram presas por integrar organização criminosa entre janeiro e julho de 2025. Já no ano passado o número foi de 182. O aumento é de 103,3%.

Quado considerado o total de pessoas presas, por diversos crimes, os números da SSPDS mostram 94 prisões por dia, somando 20.073. Já no ano passado, o número foi de 17.474, o que demonstra um aumento de 14,9% nas capturas.

Crimes Violentos Letais Intencionais

Em relação aos números de prisões por Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), o trabalho resultou em aumento de 32,1% nas capturas. Entre janeiro a julho deste ano, foram 1.668 prisões. No ano anterior, foram 1.263 capturas.

O Interior Sul foi a região que teve o maior aumento no número de prisões por homicídios, com 293 capturas, sendo que em 2024, no mesmo período, foram 267 casos. As prisões por organização criminosa na região do Interior Sul apresentaram aumento de 38,1%.

Roberto Sá divulga agradecimento às forças de segurança após aumento de prisões

A SSPDS divulgou os números e o agradecimento do secretário da SSPDS, Roberto Sá, para as forças de Segurança do Ceará. O secretário comentou que as forças de segurança estavam compreendendo a necessidade de trabalhar de forma integrada para promover a segurança. Apontou ainda a necessidade de retirar de circulação aos criminosos, os mais violentos.

"Há uma determinação firme do Governo do Ceará, como estratégia para complementar o efetivo das Forças de Segurança, reestruturar batalhões, delegacias, núcleos de perícia, quartéis do corpo de bombeiros, além de reestruturar toda a área de inteligência e a implantação de um sistema de metas que preconiza a integração, diagnóstico qualificado, plano de ação integrada, com a redução do crime, a sociedade ganha, o Estado ganha, a polícia ganha", disse o secretário em nota da SSPDS.

O titular da pasta também agradeceu a "todos os profissionais de segurança por estarem com esse empenho fazendo com que a gente prossiga os dias por uma maior tranquilidade e paz para os cearenses".