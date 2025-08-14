Juazeiro do Norte tem o pior resultado do Estado: 59,48%

Conforme o Indicador Criança Alfabetizada (ICA), alguns municípios não conseguiram bater a meta estipulada para eles. Juazeiro do Norte ficou com o pior índice do Estado, com 59,48%, quando devia bater o percentual de 63,78%.

Procurada pelo O POVO, a Secretaria Municipal da Educação disse que está ciente dos índices e reforçou "que já está elaborando e implementando estratégias para melhorar os resultados e garantir avanços significativos na aprendizagem dos estudantes da rede pública".

Município cita como ações o lançamento, em julho último, da nova fase do programa Educa Juazeiro, com foco na aprendizagem e no desenvolvimento integral, com reforço escolar.

"A Secretaria tem intensificado o acompanhamento pedagógico nas escolas, monitorando o nível de leitura e interpretação de texto de cada aluno, entre outros aspectos da aprendizagem. A pasta também tem fortalecido a formação continuada dos professores e promovido parcerias com instituições de ensino e pesquisa. Essas ações integradas fazem parte de um plano estratégico de médio e longo prazo", diz.

Já Fortaleza tinha como meta a ser atingida o percentual de 74,95% e alcançou 74,81%. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), a Capital busca crescer no índice "realizando ações de formação continuada para professores e coordenadores pedagógicos que atuam no Ciclo de Alfabetização, assim como a aplicação de avaliações de leitura e escrita que subsidiam as ações formativas e as práticas pedagógicas no contexto da escola, considerando também os contextos da comunidade escolar".

Pasta também cita a aquisição e elaboração de materiais estruturados e interativos e a "adesão ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA)", entre outros.