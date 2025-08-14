Mais de 100 mil habitantes: 4 cidades cearenses se destacam

Considerando somente as cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes, o município de Sobral, na região Norte, aparece com 98,58% dos alunos alfabetizados em 2024. Índice é o maior do Brasil, dentro do nicho específico analisado, e supera a média imposta para a região, de 80%.

Mapeamento foi realizado pela prefeitura de Itapipoca e divulgado pela de Maracanaú, em colaboração. As duas cidades constam no ranking das dez do Brasil com melhores índices, considerando apenas a faixa populacional analisada.

Depois de Sobral, seguem: Crato (CE), com 95,37%, Rio Verde (GO), com 89,88%, Itapipoca (CE), com 88,96%, Itauna (MG), com 88,76%, Passos (MG), com 86,17%, Maracanaú (CE), com 84,92%, Três Lagoas (MS), com 82,99%, Conselheiro Lafaiete (MG), com 82,19%, e Barbacena (MG), com 81,97%.

Maria José Barbosa, professora Adjunta da Faculdade de Educação (Faced), da Universidade Federal do Ceará (UFC), reconhece resultado como positivo e destaca que "as políticas desenvolvidas no Ceará estão surtindo efeito", mas pontua que muitas avanços acontecem porque gestores e professores que "investem pessoalmente para terem bons resultados".

"A alfabetização ainda é um desafio (...) Pois a execução e sucesso de uma política exige compromisso, constância", destaca. "O reconhecimento e apoio as professoras deve ser intenso, pois são profissionais que estão adoecendo nas salas, temos que levar em conta que os problemas sociais dos entornos chegam a escola."