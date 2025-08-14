Nove municípios do Ceará tinham todas as crianças alfabetizadas em 2024

Nove cidades do Ceará tinham todas as crianças alfabetizadas em 2024, de acordo com dados do novo Indicador Criança Alfabetizada (ICA), do Ministério da Educação (Mec). Estado atingiu 85,3% de crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, sendo o único do Brasil a superar a meta nacional.
Municípios cearenses que atingiram o resultado máximo do índice (de 100%) foram: Catundá, Coreaú, Forquilha, Graça, Novo Oriente, Pacujá, Piquet Carneiro, Pires Ferreira e Poranga.
Pesquisa, lançada no ano passado, é produzida por meio de uma avaliação censitária (com todos os alunos) conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Entidade considera como alfabetizada a criança capaz de: ler palavras, frases e textos curtos, localizar informações explícitas em pequenos textos e inferir informações em textos com linguagem verbal e não verbal.
A média de alfabetização estipulada pelo Governo Federal para 2024 era de 60%. No levantamento, o Ceará assume a liderança nacional do índice, superando a porcentagem brasileira, que ficou em 59,2%.
Pelo recorte dos municípios, além das nove cidades do Estado que chegaram a ter 100% de suas crianças alfabetizadas no período, aparecem próximo de atingir o índice total cidades cearenses como: Pedra Branca (99,70%), Nova Russas (99,64%), Ipueiras (99,54%), Nova Olinda (99,53%), Quiterianópolis (99,49%), Monsenhor Tabosa (99,36%), Ararendá (99,34%), Martinópole (99,545) e Ipaporanga (99,16%).
De acordo com Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), para que todos os municípios sigam avançando no índice é realizado "um trabalho contínuo de acompanhamento e monitoramento", contando com a parceria de gestores municipais e escolas, com base no Regime de Colaboração.
"Processo é estruturado pelo Programa de Aprendizagem na Idade Certa (Paic), que oferece formação continuada aos professores, apoio à gestão escolar, materiais pedagógicos estruturados e avaliação, além de incentivar a jornada prolongada com suporte técnico, financeiro e pedagógico nas redes municipais", destaca.
Programa atua nos eixos "formação e incentivo à leitura, avaliação e monitoramento, reconhecimento e incentivos", e conta com 100% de adesão dos municípios, realizando módulos formativos específicos para o 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, fortalecimento da gestão educacional, entre outras ações.
Seduc também destaca o lançamento, em 2025, do Projeto de Redução das Desigualdades de Aprendizagem no Ensino Fundamental, com "foco no apoio técnico às redes municipais e no desenvolvimento de iniciativas estratégicas para assegurar a aprendizagem plena".
"Esse conjunto de ações tem sido fundamental para a evolução dos resultados de alfabetização no Ceará, consolidando o estado como referência nacional em educação pública de qualidade", completa pasta.
Considerando somente as cidades brasileiras que tem mais de 100 mil habitantes, o município de Sobral, a 233 km de Fortaleza, aparece com 98,58% dos alunos alfabetizados em 2024. Índice é o maior do Brasil, dentro do nicho específico analisado, e supera a média imposta para a região, de 80%.
Mapeamento foi realizado pela prefeitura de Itapipoca e divulgado pela de Maracanaú, em meio a uma colaboração realizada entre ambas. As duas cidades constam no ranking das dez do Brasil que tem os melhores índices de alfabetização, considerando apenas a faixa populacional analisada.
Depois de Sobral, surgem na sequência: Crato (CE), com 95,37%, Rio Verde (GO), com 89,88%, Itapipoca (CE), com 88,96%, Itauna (MG), com 88,76%, Passos (MG), com 86,17%, Maracanaú (CE), com 84,92%, Três Lagoas (MS), com 82,99%, Conselheiro Lafaiete (MG), com 82,19%, e Barbacena (MG), com 81,97%.
Maria José Barbosa, professora Adjunta da Faculdade de Educação (Faced), da Universidade Federal do Ceará (UFC), reconhece resultado como positivo e destaca que as políticas desenvolvidas no Ceará estão surtindo efeito", mas pontua que avanços muitas vencem acontecem em razão das gestões escolares e de professores que "investem pessoalmente para terem bons resultados".
"A alfabetização ainda é um desafio, e também é muito positivo que aconteçam estas diferenças de indicadores. Pois a execução e sucesso de uma política exige compromisso, constância", destaca, completando: "O reconhecimento e apoio as professoras deve ser intenso, pois são profissionais que estão adoecendo nas salas, temos que levar em conta que os problemas sociais dos entornos chegam a escola".
Analisando os dados fornecidos pelo Indicador Criança Alfabetizada (ICA) também é possível perceber os municípios que não conseguiram bater a meta estipulada para eles. Juazeiro do Norte ficou com o pior índice do Estado, atingindo 59,48%, quando devia bater o percentual de 63,78%.
Procurada pelo O POVO, a Secretaria Municipal da cidade informou que está ciente dos índices de alfabetização do município e reforçou "que já está elaborando e implementando estratégias para melhorar os resultados e garantir avanços significativos na aprendizagem dos estudantes da rede pública".
Município cita como ações o lançamento, em julho último, da nova fase do programa Educa Juazeiro, com foco na aprendizagem e no desenvolvimento integral dos alunos, possibilitando reforço escolar.
"A Secretaria tem intensificado o acompanhamento pedagógico nas escolas, monitorando o nível de leitura e interpretação de texto de cada aluno, entre outros aspectos da aprendizagem. A pasta também tem fortalecido a formação continuada dos professores e promovido parcerias com instituições de ensino e pesquisa. Essas ações integradas fazem parte de um plano estratégico de médio e longo prazo, que visa não apenas elevar os índices, mas também assegurar um ensino-aprendizagem de qualidade", diz.
Cinco menores resultados no Ceará:
Já Fortaleza tinha como meta a ser atingida o percentual de 74,95% e alcançou 74,81%. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), a Capital busca crescer no índice "realizando ações de formação continuada para professores e coordenadores pedagógicos que atuam no Ciclo de Alfabetização, assim como a aplicação de avaliações de leitura e escrita que subsidiam as ações formativas e as práticas pedagógicas no contexto da escola, considerando também os contextos da comunidade escolar".
Pasta também cita procedimentos como aquisição e elaboração de materiais estruturados e interativos, atividades para enriquecer a aprendizagem, e a "adesão ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), que busca conjugar os esforços da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para garantir o direito à alfabetização das crianças brasileiras", entre outros.