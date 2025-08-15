Projeto estadual busca ouvir e conscientizar crianças sobre seus direitos

Foto: Samuel Setubal ￼NOS Forunzitos, crianças aprendem sobre seus direitos

Dezenas de crianças vivenciaram uma tarde de brincadeiras e escuta no Complexo Mais Infância do Curió, em Fortaleza, ontem, 14. No local elas participaram do "Forunzito", iniciativa do Governo do Ceará que busca conscientizar e ouvir o público infantil, por meio de conversas e atividades de recreação.

Iniciativa integra a programação do Agosto Verde, mês que é dedicado à Primeira Infância no Estado, e ocorreu simultaneamente em equipamentos sociais distribuídos nos 184 municípios cearenses.

No complexo do Curió, os pequenos realizaram uma apresentação de balé, uma peça teatral e brincaram de fazer pinturas e modelar massinhas. Durante as atividades, as crianças foram conscientizadas quanto aos seus direitos, garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e ouvidas sobre seus desejos.

Foto: Samuel Setubal A Secretaria da Proteção Social (SPS) promove ação com as crianças para sensibilizar sobre seus direitos. São os Forunzitos que acontecem, simultaneamente, nos 184 municípios cearenses

Por meio de perguntas como: "O que você faria para mudar o mundo?", ou "Se você fosse prefeito, o que faria?", o público infantil foi colocado em um local de protagonismo, compartilhando anseios.

De acordo com Caio Cavalcanti, secretário Executivo da Infância, Família e Combate à Fome da Secretaria da Proteção Social (SPS), os "Forunzitos" buscam "debater, discutir, apresentar e ouvir também as crianças", reforçando direitos que devem ser garantidos a elas, como o de brincar e o de estudar.

Público que integrou atividades participa do Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz. Silvana Simões, que coordena o projeto, classifica ação como "marco". "A gente quer ouvir da criança que ela é protagonista da vida dela (...) A gente não sabe o que a criança quer, a gente é que acha que sabe", diz.

Coordenadora também aponta o momento como uma oportunidade de identificar possíveis casos de violência doméstica contra esse público, por meio da escuta e do acolhimento de facilitadores.

Foto: Samuel Setubal Daniel Gomes, 38, ao lado do filho Bento Saulo, 6

Além das crianças, a iniciativa contou com o envolvimento de familiares. Daniel Gomes, 38, levou o filho Bento Saulo, 6, para fazer parte das atividades e diz que a iniciativa reforça a educação dada pelos pais.

"É um pouco difícil de explicar no dia a dia (sobre os direitos da criança) (...) Então ele vendo na prática que as crianças têm que fazer isso mesmo, estarem juntas, brincando, se alimentando, seguras, então eu acho que é mais fácil, é um reforço. Em casa a gente conversa muito com ele", diz o designer.

Quem também esteve no local foi Eva da Silva, 36, mãe de Samuel Sousa, 3. Ela conta que a partir de agora pretende começar a ter conversas com o pequeno sobre o que ele tem como direito. "Eu pretendo conversar um pouco mais com ele, direcionar, acho importante ter essa conversa", frisa a dona de casa.

Crianças respondem sobre desejos de mudança

Já as crianças saíram do evento com um olhar mais empoderado sobre o futuro. A pergunta mais recorrente realizada na ação em todo o Estado foi: "Se você fosse prefeito, o que faria?". Conforme Governo do Ceará, indagação trouxe a surpresa de respostas diversas, marcada por inocência e esperança.

Se a "candidatura" dos pequenos fosse verídica, conforme o desejo que expressaram, o mundo teria mais hospitais para crianças, parques de diversões, salas de jogos e casas para idosos. Houve também quem desejasse atender a necessidade de parentes, de forma pura, querendo construir uma casa para os avós.

Joarlei ferreira, 6, esteve no evento do Complexo Mais Infância do Curió e foi além na resposta da questão. Tomado pela inocência, o pequeno é enfático ao responder: se prefeito, "acabaria com a guerra".

Foto: Samuel Setubal Joarlei ferreira, 6, esteve no evento do Complexo Mais Infância do Curió

Já Ana Cecilia, 5, se divide entre um desejo pessoal e um coletivo. Caso prefeita, ela afirma que construiria "muitas piscinas para pular dentro", mas também distribuiria rações para os animais.

Sua "meia" xará, Ana Lis, 5, que também esteve no evento do Curió, divide a vontade de acolher os pets. No seu caso, diz que ajudaria os cachorros, mas solta um riso inocente ao afirmar que usaria do poder para "fazer muitas bolhas" pela cidade, transformando ela em um lugar mais bonito e divertido de viver.

