Acidente entre ônibus universitários deixa duas estudantes mortas

Foto: Reprodução ￼JOVENS mortas no acidente com os ônibus cursavam Farmácia

A colisão entre dois ônibus universitários causou a morte de duas estudantes. O acidente foi registrado no município de Marco, a 233 quilômetros de Fortaleza.

O Centro Universitário Uninta confirmou a morte de Maria Eduarda Rocha Araújo e Alessamia de Meneses Feitas, ambas estudantes de Farmácia na instituição. O Uninta decretou luto por três dias e suspensão das aulas do curso de Farmácia, ontem.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que na noite de quinta-feira, 14, por volta das 23h40min, uma colisão traseira entre dois ônibus de transporte escolar teria sido o motivo da morte das duas jovens, ambas com 21 anos.

O acidente ocorreu durante trajeto entre as cidades de Marco e Umirim, envolvendo dois veículos da mesma empresa que viajavam juntos.

De acordo com as informações preliminares, apuradas pela PRF, o ônibus que seguia à frente parou para desembarque, momento em que o veículo que vinha logo atrás colidiu na traseira. As duas jovens estavam na parte dianteira do segundo ônibus e prestes a desembarcar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará confirmou o caso e informou que atuou no resgate das vítimas presas nas ferragens na BR-402. Pelo menos mais duas pessoas saíram feridas e foram socorridas a uma unidade hospitalar. Uma das sobreviventes seria uma estudante de Psicologia e está internada.

A Prefeitura Municipal de Marco utilizou as redes sociais para lamentar a morte das duas jovens. "Nesse momento de luto expressamos nossas condolências e nos unimos em solidariedade aos familiares e amigos, pedindo a Deus que conforte seus corações", afirma a nota.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que a guarnição foi acionada para uma ocorrência de desencarceramento de vítimas. Ao chegar ao local, por volta das 00h01min, as equipes constataram que a colisão aconteceu entre dois veículos que realizavam o transporte de estudantes entre os municípios de Sobral e Marco.

Conforme a corporação, no ônibus que seguia à frente não foram identificadas pessoas feridas, mas no segundo veículo os bombeiros encontraram quatro pessoas presas nas ferragens, sendo duas com vida e duas mortas.

Uma das sobreviventes tem 21 anos estava consciente e orientada. Ela teve fratura exposta na perna esquerda, ferimentos no rosto e fratura no braço esquerdo.

Já a outra vítima sobrevivente possuía ferimentos e membros inferiores presos, conforme divulgado pelos bombeiros.

Na ação foram utilizadas ferramentas de corte, expansor e equipamento combinado. Os bombeiros liberaram as vítimas com vida e elas foram entregues ao Samu. Em seguida, os corpos das duas universitárias que não resistiram aos ferimentos foram retirados.