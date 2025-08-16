O POVO está na final do prêmio Abramo e tem jornalista entre os 100 Admirados do Brasil

Foto: Fco Fontenele ￼JORNALISTA Wanderson Trindade é Coordenador da Central de Dados do O POVO . Ele, Beatriz Cavalcante, Mateus Mota e Ayuri Reis estão na final do Prêmio Cláudio Abramo de Jornalismo

Demitri Túlio, editor-adjunto do Núcleo de Audiovisual e cronista do O POVO, está entre os vencedores do Prêmio 100 Admirados Jornalistas do Brasil deste ano. Ao todo concorreram 2.300 profissionais de veículos de comunicação de todo o país.

De acordo com Vinícius Ribeiro, do site Jornalistas&Cia, entre os classificados estão profissionais de todas as regiões e de praticamente todas as plataformas editoriais que trabalham com texto e imagem.

Esta é a terceira edição do prêmio 100 Admirados Jornalistas Brasileiros, uma organização do Jornalistas&Cia em parceria com o Portal dos Jornalistas, que tem o objetivo de reconhecer os profissionais mais respeitados e influentes da imprensa nacional.

No dia 29 de setembro, em uma solenidade de premiação no Club Homs em São Paulo, será a vez de anunciar a relação dos dez jornalistas mais votados e os cinco profissionais destaques regionais.

De acordo com informações do site Jornalistas&Cia, este ano, o segundo turno do prêmio contou com quase 30 mil eleitores. As duas primeiras edições, 2014 e 2015, foram vencidas Ricardo Boechat - morto em 11/2/1919 em um acidente com um helicóptero, em São Paulo.

O cearense Demitri Túlio é, atualmente, editor-adjunto do Núcleo de Audiovisual do O POVO, além de ser cronista da Casa. É vencedor de mais de 40 prêmios de Jornalismo, entre eles seis prêmios Esso; Vladimir Herzog; Sociedade Interamericana de Imprensa; Embratel e BNB de Jornalismo.

Duas jornalistas do O POVO foram selecionadas entre os 2.300 profissionais indicados ao prêmio 100 Admirados do Brasil. Irna Cavalcante, editora-adjunta de Economia, e Karyne Lane, repórter do O POVO .

Além da premiação dos 100 Admirados Jornalistas do Brasil, dois conteúdos do O POVO são finalistas da 7ª edição do Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados. Os trabalhos dividem a lista com outros 10 materiais escolhidos por um júri a partir de critérios como originalidade, relevância, replicabilidade e precisão.

Os ganhadores serão divulgados numa cerimônia em São Paulo. O prêmio é uma iniciativa da Escola de Dados, programa educacional da Open Knowledge Brasil, com apoio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e da Transparência Brasil.

Na categoria dados abertos, a reportagem "Letais, violentos e intencionais: os crimes contra policiais no Ceará" foi escolhida como uma das três finalistas. Produzida pelo repórter Mateus Mota, com análise de dados da Central de Dados do OP , a investigação mostra a violência sofrida pelos trabalhadores da segurança pública e o adoecimento psicológico dos agentes.

O material foi elaborado a partir de dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). "Esta reportagem toca em um ponto muito sensível da nossa sociedade, que é a violência urbana", afirma Mateus Mota.

A Central de Dados do OP também é responsável pelo desenvolvimento do Agregador do Preço Comparado, finalista na categoria inovação. O projeto é uma parceria entre O POVO e o Procon Fortaleza para estimular a pesquisa dos valores de produtos e mostrar a variação de preços.

Mensalmente, são analisados 100 itens de 36 supermercados da Capital pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor. A análise de dados e conteúdo jornalístico são gerados pelo O POVO, com material aberto para os leitores.

A Central de Dados do OP , criada em dezembro de 2024, é coordenada pelo jornalista Wanderson Trindade e conta com o estagiário de Ciência de Dados, Ayuri Reis.

O desenvolvimento da ferramenta finalista do Prêmio Cláudio Abramo, contou com a supervisão da jornalista Beatriz Cavalcante, editora-chefe de Economia do O POVO, área responsável pelo Projeto Preço Comparado.