Resistência e fé marcam a 23ª Caminhada com Maria em Fortaleza

Foto: Samuel Setúbal Imagem de Maria na 23ª Caminhada com Maria, que ocorreu nesta sexta-feira, 15, em Fortaleza

A 23ª edição da Caminhada com Maria, evento que contou com a presença de uma multidão de fiéis em Fortaleza, tomou as ruas da capital cearense no feriado dedicada à santa padroeira de Fortaleza.

A Caminhada com Maria teve percurso aproximado de 11 km. O público seguiu do Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, à Igreja de Santa Edwiges, na Jacarecanga. A passeata, que celebra Nossa Senhora da Assunção, faz parte do calendário oficial de Fortaleza e, desde 2015, é Patrimônio Imaterial Cultural do Brasil.

Ao longo do trajeto, passando pelas avenidas Coronel Carvalho, Presidente Castelo Branco e Leste-Oeste, grupos de crianças a idosos caminhavam e entoavam orações e cânticos em devoção à Maria.

Entre os destaques, estava o “Manto de Maria”: o tecido, de 100 metros de comprimento e três de largura, passou sobre a cabeça dos transeuntes à frente da multidão.

Caminhada com Maria: fiéis fazem trajeto para pedir e agradecer por bênçãos

Grande parte dos fiéis participa da caminhada em agradecimento a conquistas alcançadas, como forma de cumprir promessas. Outros fazem o percurso justamente como pedido de auxílio divino.

É o caso de Francisca Alves, de 47 anos. A doméstica se uniu ao evento há quatro anos, com o pedido de um emprego para a filha, hoje com 23 anos.

Desde então, se junta à caminhada anualmente, em agradecimento ao trabalho conquistado pela jovem à época da primeira participação na passeata. “Venho agradecer pelo dom da minha vida, da minha família, e para sempre seguir no caminho de Maria”.

A engenheira mecânica Geizibel, de 38 anos, também tem a tradição de realizar a Caminhada com Maria. Em 2025, levou a filha Olívia, de quatro anos, para participar pela primeira vez da passeata. Geizibel começou a fazer o trajeto em agradecimento por se "curar de uma doença" e, este ano, pela recuperação da saúde de seu pai.

“Ela está animada e, ao mesmo tempo, impaciente”, reflete Geizibel sobre as reações da filha, que segue os outros fiéis em um carrinho, coberta por um guarda-sol. “Ela ainda não tem noção de como é. Mas sabia que a gente vinha passear com a Nossa Senhora, então está na empolgação. Vamos ver até o final!”

Ao longo do percurso, ambulantes vendiam alimentos e água para os participantes. Também era possível comprar acessórios como terços e objetos com a imagem de Maria, como bonés, blusas e leques.

Francisco Costa Lima, de 56 anos, participou da 23ª Caminhada com Maria, que ocorreu nesta sexta-feira, 15, em Fortaleza, e vendeu leques ao longo da procissão Crédito: Penélope Menezes

Francisco da Costa Lima, de 56 anos, levou um estoque deste último item, ajudando os fiéis a lidar com o calor agravado pela grande concentração de pessoas. Ele participou do evento pela primeira vez e se surpreendeu com a dimensão da passeata.

“Já fui em outras caminhadas, aqui em Fortaleza e em outras cidades, mas essa está uma maravilha. É uma caminhada gigante”, pontua. Ele comemorou, também, ter conseguido boas vendas. “Estava pesada, agora ficou 'maneira'”, afirmou, sobre a bolsa na qual guardava o estoque.

Também há quem more no trajeto e aproveite a ocasião para decorar a residência com o tema da santa. A família Gurgel monta um altar em casa há mais de 15 anos. O lugar serve de ponto de encontro e descanso para parentes e amigos.

Marina Gurgel, administradora de empresas, conta que a mãe iniciou a tradição. O pai costumava participar da caminhada, mas, por problemas de saúde, não tem mais percorrido o trajeto. Outros familiares que também não tenham condições de fazer a caminhada são convidados para se reunir no local.

“A gente vem do sertão e já temos a tradição de acompanhar os santos, de fazer os altares e de rezar em casa”, explica a matriarca, Maria Gurgel, 65. “Temos o dia do terço, que rezamos em família. É a fé que a gente tem, porque se não vivermos de fé. Ela vem dos nossos pais, avós, e é uma tradição que continuamos na oração.”

Prefeitura e Governo montaram esquema especial para a Caminhada com Maria 2025

A integração entre a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado garantiu a montagem de uma operação conjunta para o feriado de Nossa Senhora da Assunção.

A gestão municipal atuou nas partes de mobilidade e atendimento emergencial, além de fornecer uma estrutura de acessibilidade para o evento.

Ao longo do trajeto, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) montou bloqueios em ruas e avenidas para a passagem dos fiéis. Equipes da Defesa Civil, da Guarda Municipal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram disponíveis para atuar em ocorrências.

O Governo estadual, por sua vez, disponibilizou destacamentos da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) para o evento. Ao todo, 550 profissionais de segurança foram mobilizados, sendo 486 policiais e 64 bombeiros.

Os agentes foram distribuídos em pontos fixos ao longo do trajeto e também acompanharam a multidão de fiéis.

Fim da Caminhada com Maria teve shows e celebração

O fim da procissão, na avenida Leste-Oeste, incluiu outra cerimônia religiosa e shows. O público ocupou completamente a avenida, incluindo tanto fiéis que percorreram o trajeto inteiro, quanto os que se deslocaram diretamente ao espaço mais próximo do encerramento para aguardar a chegada da imagem de Maria.

A celebração contou com as apresentações da Banda Missionário Shalom e da Irmã Kelly Patrícia, com transmissão ao vivo nas redes sociais.

Caminhada com Maria 2025 em Fortaleza: veja fotos da procissão