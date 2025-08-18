População pode denunciar irregularidades

O diretor nacional de auditorias do SUS, Rafael Bruxellas, explica que desde 2023 houve a retomada das auditorias presenciais do Programa.

Bruxellas afirma que em agosto acontecerão mais inspeções. "É uma agenda nacional, onde nós estaremos novamente presentes no máximo de estados brasileiros. Qualquer indício de irregularidade identificada nas farmácias, o local será submetido ao processo de descredenciamento ou suspensão", sublinha.

A população pode contribuir em caso de denúncias por meio do aplicativo Meu SUS Digital, disponível para os sistemas Android e iOS, e pelo telefone 136 da ouvidoria.

Ao ser questionado sobre o impacto desse descredenciamento, o diretor pontuou que 90% do território brasileiro dispõe ainda do serviço. "Na mesma medida que combatemos irregularidades e tentativas de fraude, abrimos oportunidade para que uma outra farmácia séria, que está trabalhando corretamente, possa realizar recadastramento", defende.

Segundo o profissional, são 24 mil farmácias ativas no PFPB, beneficiando 22 milhões de pessoas atendidas em 2025.