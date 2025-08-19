Casa enfrenta dificuldades financeiras e estruturais

Apesar das parcerias e do apoio de benfeitores, a Casa enfrenta problemas crônicos. O maior deles é com a rede elétrica, que nunca teria passado por uma reforma completa desde a fundação. Com o aumento do número de moradores e a popularização dos eletrodomésticos entre os residentes, a sobrecarga é constante.

"Se nessa ala eu ligar o ventilador, outro ligar a sanduicheira e outro o secador, já cai", conta Fran, bem-humorada. Para evitar apagões, os moradores precisam combinar o uso dos aparelhos, desligando uns para ligar outros.

Os gastos com energia elétrica também são altos. O tesoureiro Gabriel Boringue, explica que já tentaram solicitar um subsídio junto a Enel, porém, "como nós somos uma instituição filantrópica de caráter privado, não nos encaixamos nos requisitos".

Além disso, a estrutura antiga também limita a acessibilidade. Um projeto de reforma da fachada e de adequação para receber pessoas com deficiência está em andamento, com previsão de início até 2026. Enquanto isso, a rotina exige adaptação e criatividade para manter o funcionamento da Casa.

A instituição aceita qualquer tipo de contribuição, seja em dinheiro, alimentos, materiais de limpeza, equipamentos, móveis ou outros itens úteis. As doações físicas podem ser feitas diretamente em sua sede, na rua Nogueira Acioly, 440, Centro, Fortaleza.