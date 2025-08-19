Grupo atuava em regiões com poucos motoristas

As investigações contra os suspeitos revelaram que eles escolhiam municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), como Aquiraz e Cascavel, pela pouca movimentação de motocicletas, com objetivo de facilitar o domínio da área no esquema criminoso. Conforme o titular da DPM, a estratégia visou a facilidade maior em controlar a dinâmica.

Ainda segundo Mateus, nessas regiões, eles conseguem identificar quais são os motoristas que estão na região e, caso não seja do esquema criminoso, eles são ameaçados para não aceitarem corridas. Os suspeitos buscavam regiões onde as demandas poderiam ser significativas, como no Porto das Dunas, devido à movimentação de turistas.

Os 15 condutores foram encaminhados para a Delegacia Metropolitana de Aquiraz, com apoio de ônibus da Polícia Penal do Ceará. Em seguida, eles foram conduzidos para a Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), onde devem passar por audiência de custódia.

O POVO procurou a 99 Pop e a Uber para saber se o esquema criminoso era investigado e se os suspeitos presos serão banidos das plataformas. Em nota, a Uber disse que está em contato e à disposição das autoridades responsáveis. "Estamos constantemente implementando novos processos e tecnologias para evitar fraudes". A 99 Pop não respondeu até o fechamento desta matéria.