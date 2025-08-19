Motociclistas presos fraudavam corridas por app com perfis fakes para aumentar preços em Aquiraz

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO ￼19 motocicletas foram apreendidas

Os 15 motociclistas presos suspeitos de um esquema criminoso fraudavam corridas por aplicativo para manipular preço e aumentar os valores das corridas, que chegavam a ser quatro vezes mais caras do que o normal. Os suspeitos foram presos em flagrante no domingo, 17, em uma localidade no Porto das Dunas, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Também foram apreendidas 19 motocicletas e 40 celulares.

As capturas foram feitas pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) após a denúncia de outro motociclista afirmando que foi ameaçado pelo grupo e impedido de aceitar corridas na região em que os suspeitos atuavam. Os membros do esquema manipulavam as corridas nas plataformas Uber e 99 Pop na região do Aquiraz há pelo menos dez dias.

Conforme as investigações, os motociclistas desativavam a plataforma de condutores e utilizavam contas de usuários fakes e de familiares para solicitar corridas falsas com intuito de ativar um preço dinâmico falso na localidade. Com a tarifa ativada, os preços das corridas aumentavam, chegando a preços quatro vezes mais caros do que o normal.

O titular do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), o delegado Matheus Araújo, explica que a tarifa dinâmica existe de forma legal nas plataformas e em situações concretas, com previsão de alta de solicitações de corridas, como, por exemplo, em jogos de futebol.

No entanto, o grupo burlava o sistema. “Reunião com o objetivo de burlar o sistema, com o objetivo de criar, de maneira falsa, uma demanda que não existe. O aplicativo vai entender a dinâmica e, automaticamente, vai gerar a tarifa dinâmica", disse.

“Quando eles julgam que já está num valor interessante, todos ligam os seus aplicativos de maneira concomitante e saíam para atender as corridas”, afirmou o titular da DPM.

Após a denúncia, a Polícia Civil, por meio das Delegacias Municipais de Aquiraz e Cascavel, localizaram os suspeitos em uma região erma. No local, uma das lideranças do grupo criminoso abordou um policial, descaracterizado, que estava em uma motocicleta, e o ameaçou para não ‘atuar’ na localidade. Com isso, o suspeito foi preso em flagrante.

Em seguida, os agentes localizaram os demais suspeitos do grupo na mesma localidade. O delegado de Polícia Civil de Cascavel, Josafat Filho, disse que os suspeitos escolhiam regiões com pouca movimentação para não serem vistos, já que atuavam em conjunto com o uso de diversos celulares para solicitarem as corridas falsas.

“Foram presas, né, no momento, 15 pessoas, e apreendidas as suas motocicletas. Foram apreendidos mais celulares do que indivíduos. Alguns deles tinham mais de um celular. O chefe mesmo, aquele que estava comandando no momento, tinha três celulares no momento e ele fazia todo aquele esquema”, disse o delegado.

Esquema criminoso atuava em regiões com poucos motoristas para facilitar domínio

As investigações contra os suspeitos revelaram que eles escolhiam municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), como Aquiraz e Cascavel, pela pouca movimentação de motocicletas, com objetivo de facilitar o domínio da área no esquema criminoso.

Conforme o titular da DPM, a estratégia visou a facilidade maior em controlar a dinâmica dos motoristas. “Quando eles geram a demanda, a demanda fake, ninguém pode aceitar porque se os motoristas começarem a aceitar, então não vai haver a burla do sistema e não vai automaticamente elevar os valores”, explica.

Ainda segundo Mateus, nessas regiões, eles conseguem identificar quais são os motoristas que estão na região e, caso não seja do esquema criminoso, eles são ameaçados para não aceitarem corridas. Além disso, os suspeitos buscavam regiões onde as demandas poderiam ser significativas, como no Porto das Dunas, devido à movimentação de turistas.

Os 15 condutores foram encaminhados para a Delegacia Metropolitana de Aquiraz, com apoio de ônibus da Polícia Penal do Ceará. Em seguida, eles foram conduzidos para a Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), onde devem passar por audiência de custódia. Os suspeitos devem responder por crimes de extorsão, contra ordem tributária e por integrar organização criminosa.

O POVO procurou as plataformas 99 Pop e Uber para saber se o esquema criminoso era investigado e se os suspeitos presos serão banidos das plataformas. Em nota, a Uber disse que está em contato e à disposição das autoridades responsáveis.

“Estamos constantemente implementando novos processos e tecnologias para evitar fraudes e aprimorando o treinamento dos nossos agentes, enquanto seguimos trabalhando para ficar à frente dos golpes mais recentes”, explicou. A plataforma não respondeu se os condutores serão banidos.

A 99 Pop não respondeu até o fechamento desta matéria.