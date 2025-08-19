Uma ponte para o futuro

Para Suzana Nascimento, 21, natural de Itapajé, a Casa "não é só um símbolo de resistência estudantil. Ela é um lar que me acolheu como pessoa e indivíduo. Aqui, encontrei suporte para ser quem sou e para lutar pelo que quero". Ela trancou o curso de Ciências Biológicas na UFC para retomar a preparação para Medicina.

Natural de Caldas, Minas Gerais, Taís Berdine, 20, chegou à Casa do Estudante junto com a irmã mais velha. Durante a pandemia, ambas conseguiram bolsas de estudo online em um colégio de Fortaleza especializado na preparação para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

Com o fim das aulas remotas, precisaram se mudar para a Capital para continuar a formação, e foi então que conheceram a instituição. A Casa também proporcionou a Taís sua primeira experiência profissional. Ela já atuou como presidenta da instituição e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de Relações Externas.

Hoje, no quarto semestre de Ciências Sociais na UFC, concilia o estágio com as responsabilidades administrativas. "O convívio coletivo e as responsabilidades me fizeram amadurecer. Aqui, tive acesso à educação de qualidade, a oportunidades profissionais e aprendi a viver de forma mais humana e solidária", relata.

De Catarina, no Ceará, Maria Martins, 25, já conhecia a Casa do Estudante. Nascida em uma família de baixa renda, sabia que o sonho de cursar Direito não seria possível sem a instituição. Desde que chegou à Capital, no fim de 2022, conciliou trabalho e curso pré-vestibular. Mas o esforço valeu a pena: no final de 2024 Maria foi aprovada em Direito na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, para onde se mudou há uma semana.

"É olhar para o meu passado e ver que tudo valeu a pena! Vir para cá valeu a pena, todos os meus esforços valeram a pena. Aqui formei uma família e aprendi a ser mais humana. Essa Casa moldou meu caráter e me deu a chance de transformar minha vida".