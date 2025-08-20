Governo do Ceará amplia sistemas de abastecimentos de água em 19 municípios

Foto: Divulgação/ Casa Civil ￼SERÃO beneficiadas 22 comunidades rurais

O Governo do Ceará ampliou sistemas de abastecimento de água de 19 municípios do Estado. Iniciativa ocorre por meio de uma parceria firmada ontem, 19, entre a administração estadual, a Companhia de Água e Esgoto (Cagece), o Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar) e prefeituras.

Leia também: Casa do Estudante do Ceará celebra 91 anos de história e acolhimento

Ação deve beneficiar 2.704 famílias, distribuídas em 22 comunidades rurais. Cidades contempladas são: Acaraú, Altaneira, Araripe, Baixio, Catarina, Crato, Ererê, Graça, Granjeiro, Irauçuba, Itapipoca, Jaguaruana, Missão Velha, Morada Nova, Morrinhos, Ocara, Potiretama, Porteiras, Salitre.

No geral serão investidos mais de R$ 1,4 milhão para a perfuração de poços profundos e a instalação de estações de tratamento e abastecimento de água. Na solenidade, que contou com a presença do governador Elmano de Feitas (PT), foi assinado o termo de compromisso para a execução da iniciativa.



"Essa união entre a comunidade, governo estadual e prefeituras permite o Sisar ser um sucesso. Estamos efetivamente juntos e viva as comunidades que constroem o Sisar no seu dia a dia", disse Elmano.

O Sisar é uma Organização não Governamental (ONG), formada por associações comunitárias, que facilita o desenvolvimento e manutenção das estruturas implantadas pela Cagece de forma autossustentável.

Marcondes Ribeiro, presidente da instituição, explica como vai funcionar na prática a parceria firmada: a Cagece vai entregar a tubulação, a prefeitura do município é responsável por buscar os materiais e pelo trabalho de escavação e o sistema de integração assenta e gerência o processo, entre outros.

"Quem vai ser beneficiado com essas ampliações são as comunidades mais carentes do Ceará (...) As famílias mais invisíveis, que a população urbana não consegue visualizar (...) Ampliações vão servir para levar água encanada até a porta de cada residência (...) Pra reduzir as doenças causadas pela questão hídrica", diz Ribeiro, citando o desejo de que até o final do ano todos os sistemas estejam prontos.

Para José Leite, diretor de Gestão Corporativa da Cagece, que participou do momento, atuação da gestão estadual na ação é decisiva. "É um orgulho, uma satisfação ter esses sistemas de abastecimento funcionando e levando a água, que é vida, para a população”, afirmou.

Beneficiados

Em Acaraú, mais de 600 famílias do Distrito de Santa Fé serão beneficiadas com a iniciativa. Ana Flávia Monteiro (PSB), prefeita da cidade, que esteve na cerimônia, destacou que região sofre dificuldade hídrica.

"Acaraú está muito feliz em assinar esse termo de compromisso, que com certeza irá melhorar a qualidade de vida do nosso povo, pois água é vida, água é saúde. Então, vai resolver essa problemática do Distrito de Santa Fé. É um projeto muitíssimo importante", destacou a política na ocasião.

Antônio Cecílio, presidente da Associação do Desenvolvimento do Sítio Novo em Araripe, no Cariri cearense, destaca que sistema vai levar água tratada para 65 famílias da comunidade onde vive.

"(Projeto vai) impactar 100% a vida de cada família que mora lá. Hoje, lá o abastecimento de água é o carro-Pipa e quase não tem água", cita o agricultor. (Colaborou Gabriele Félix)