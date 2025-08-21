Evento mobiliza alunos e professores 

De acordo com a organização do evento, mais de 20 mil alunos e 650 escolas foram envolvidos em torno dessas ações. Breno Sousa, 16, é um dos estudantes que teve o trabalho reconhecido. Ele foi um dos finalistas da categoria Criação Literária com o quadrinho intitulado "Eco Guardiões na Luta por um Planeta Sustentável", inspirado em desenhos infantis e de super-heróis.

"Achei muito bom, me diverti muito (...) Eu me senti muito inspirado em fazer os personagens, baseado em coisas que realmente aconteceram na vida real", diz o aluno da 2ª série da Escola de Ensino Médio (E.E.M) Monsenhor Catão Porfírio Sampaio, de Itapajé, que sonha em fazer um curso de desenho cartoon.

Erchiley dos Santos, 18, é integrante de um dos grupos finalistas na categoria Dança. Ela diz que por meio do festival conseguiu mostrar sua paixão pela arte, mas dá enfoque mesmo ao trabalho coletivo, guiado pelo professor Weslley Breno, que a permitiu colaborar em algumas fases da criação.

"Foi um processo bastante divertido, porque o Wesley foi super presente, foi um professor que tava sempre dando um jeito para que nunca ficasse ruim pro nosso lado", destaca a estudante da 3ª série do EEM José Alves de Figueiredo, do Crato.

O profissional também cita o trabalho em grupo: "As meninas se empenharam bastante, foi uma construção muito coletiva mesmo, eu trazia ideias, ela (Erchiley) trazia ideias (...) O acesso à arte, ver os alunos envolvidos com a arte, construindo a arte, eu acho que é tão importante quanto a arte em si".