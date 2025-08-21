Operação cumpre 88 mandados de prisão

A partir da identificação dos suspeitos que se cadastraram para integrar a facção, foi possível solicitar, junto ao Poder Judiciário, mandados de prisão e de busca e apreensão. Foram expedidos 139 mandados de prisão, onde 88 foram cumpridos durante a quinta fase da operação 'Nocaute'.

Além das prisões, foram bloqueadas contas bancárias dos suspeitos totalizando aproximadamente 14 milhões de reais, com objetivo de asfixiar financeiramente a organização criminosa. Os capturados são suspeitos de crime de homicídios, tráfico de drogas e de integrar organização criminosa.

Conforme a Polícia Civil, as quatro fases anteriores da operação Nocaute tiveram resultado em 53 capturas de suspeitos. Com as prisões da quinta fase, o número subiu, totalizando 141 presos. As diligências continuam ao longo do dia para capturar mais suspeitos alvos da operação.

De acordo com o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Roberto Sá, o Estado apresentou, em julho, um aumento de 60% nas prisões de pessoas que cometeram Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). Ainda no período, houve alta de 90% de prisões relacionadas a organizações criminosas.

"Entre janeiro e julho, já são 1.668 presos por assassinato e 1.131 por envolvimento com organizações criminosas. Estamos divulgando, mês a mês, a redução das mortes violentas. Mas sabemos que ainda há muito a ser feito", disse Sá.

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).