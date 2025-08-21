Residencial é entregue para famílias ex-assentadas em Fortaleza

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼MIKARLY Andrade, 19, e Francisco Glemisson, 32, moradores do residencial, e políticos

Um novo conjunto habitacional foi entregue para pessoas de baixa renda em Fortaleza durante a manhã de ontem, 20. Localizado na Barra do Ceará, o residencial Ana Carla Pereira será a nova moradia de famílias que antes viviam assentadas de forma irregular às margens da Lagoa do Urubu, no bairro Floresta.

A unidade oferece 64 casas para pessoas como Robério Alves, 62, que morou por 12 anos em uma barraca no assentamento. O vendedor conta que até 2023, quando ele e outras famílias foram retirados do assentamento e incluídos no programa aluguel social, a rotina era de falta de serviços básicos e insegurança em épocas de inverno.

“No verão, tudo bem. Mas, quando chegava o inverno, a lagoa sangrava e ia tudo para dentro das casas da gente. Tinha vezes que a água batia na cintura. Estou muito feliz. Nunca pensei que ia ter uma casa própria. Para nós, é só vitória”, conta.

Além das residências, o espaço também dispõe de quadra poliesportiva, área comum e itens de acessibilidade para Pessoas Com Deficiência, como rampas de acesso e banheiros mais largos.

Os pontos agradaram moradores como Francisco Gleimisson, 32, que é cadeirante e enfrentava problemas diários de locomoção ao longo dos 10 anos que viveu no assentamento.

“Lá não tinha piso, o banheiro não era apropriado, não tinha porta, não tinha privacidade de a pessoa ir ao banheiro, o piso era areia, a cadeira enganchava… Eu mesmo já quase caí porque a cadeira enganchava. Aqui está bom demais porque a porta é larga, tem acesso de cadeirante, o banheiro é grande para eu dar o giro, tem adaptação para eu tomar banho, usar o banheiro sanitário, dentro do quarto também… Está perfeito”, detalha o novo morador.

As 64 casas entregues hoje foram as primeiras dentre três mil que a Prefeitura de Fortaleza planeja entregar para famílias de baixa renda na Capital. Outros 14 residenciais estão sendo construídos através do programa e devem ser concluídos até 2026.

Os equipamentos visam diminuir o número de pessoas na fila por moradia na Terra do Sol que, conforme o prefeito Evandro Leitão (PT), está em torno de 50 mil famílias.

“Temos um déficit habitacional em Fortaleza de 50 mil moradias. Você põe aí uma família, uma pela outra formadas por quatro pessoas, temos em torno de 200 mil pessoas que precisam de um teto”, afirma Evandro.

O evento realizado ontem para a entrega das casas faz parte da semana da habitação em Fortaleza. A programação foi iniciada na segunda-feira passada, 18, com visitas da Secretaria do Desenvolvimento Habitacional (Habifator) às obras do residencial Santa Mônica, na Granja Lisboa, bem como das unidades Santa Rosa e Herculano Pena, no Canindezinho.

Juntos, os três conjuntos irão ofertar 712 apartamentos a inscritos no programa federal de moradia digna. O investimento total é de R$129,9 milhões, com entrega prevista para o primeiro semestre de 2026.

Residencial terá ronda da Guarda Municipal 24 horas

Para garantir a segurança dos novos habitantes e evitar episódios como os vistos recentemente, de mortes dentro de residenciais e expulsões de moradores por grupos criminosos, o Ana Carla Pereira terá ronda 24 horas da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

A informação foi repassada por Evandro durante coletiva de imprensa na entrega das moradias e detalhada pelo titular da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (Sesec), Márcio Oliveira, ao O POVO.

Segundo o chefe do executivo municipal, a segurança desse e de outros residenciais na cidade tem sido tratada junto ao Governo do Estado, para garantir a permanência das famílias nos locais que lhes foram entregues.

“Estamos fazendo um trabalho onde a Guarda estará aqui permanentemente neste residencial para dar uma segurança maior às famílias. Estamos fortemente fazendo esse enfrentamento aqueles e aquelas que não querem a paz e não querem que as famílias fortalezenses possam ter uma condição melhor”, pontuou Evandro.

Também presente no evento, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), destacou que além da presença policial e da Guarda, é preciso atuar no enfraquecimento das organizações criminosas que comandam os ataques aos residenciais.

Entre as ações destacadas esteve a operação Nocaute V, realizada nessa quarta, que prendeu membros da facção Guardiões do Estado (GDE) nos Ceará, Piauí e Maranhão.

“Hoje estamos prendendo 30 criminosos de organização criminosa do Ceará, ontem fizemos operação que aprendemos outras dezenas de membros de facções no Ceará. Vamos continuar implacáveis no enfrentamento ao crime organizado”, afirmou o governador, que também cobrou do poder judiciário a manutenção das prisões feitas pela polícia.

“Fortalecer o caminho que estamos fazendo, de mais força policial, de mais política para a juventude e mais aproximação com o poder judiciário. Hoje, estamos prendendo 30 e esperamos que eles continuem presos, porque são exatamente esses que vêm, às vezes, em uma área como essa e ameaçam famílias como essas. Muito importante que ao ser preso ele permaneça preso”, concluiu Elmano.



