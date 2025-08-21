Residencial terá ronda da Guarda Municipal 24 horas

Para garantir a segurança dos novos habitantes e evitar episódios como os vistos recentemente, de mortes dentro de residenciais e expulsões de moradores por grupos criminosos, o Ana Carla Pereira terá ronda 24 horas da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

A informação foi repassada por Evandro durante coletiva de imprensa na entrega das moradias e detalhada pelo titular da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (Sesec), Márcio Oliveira, ao O POVO.

Segundo o chefe do executivo municipal, a segurança desse e de outros residenciais na cidade tem sido tratada junto ao Governo do Estado, para garantir a permanência das famílias nos locais que lhes foram entregues.

"Estamos fazendo um trabalho onde a Guarda estará aqui permanentemente neste residencial para dar uma segurança maior às famílias. Estamos fortemente fazendo esse enfrentamento aqueles e aquelas que não querem a paz e não querem que as famílias fortalezenses possam ter uma condição melhor", pontuou Evandro.

Também presente no evento, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), destacou que além da presença policial e da Guarda, é preciso atuar no enfraquecimento das organizações criminosas que comandam os ataques aos residenciais.

Entre as ações destacadas esteve a operação Nocaute V, realizada nessa quarta, que prendeu membros da facção Guardiões do Estado (GDE) nos Ceará, Piauí e Maranhão.

"Hoje estamos prendendo 30 criminosos de organização criminosa do Ceará, ontem fizemos operação que aprendemos outras dezenas de membros de facções no Ceará. Vamos continuar implacáveis no enfrentamento ao crime organizado", afirmou o governador, que também cobrou do poder judiciário a manutenção das prisões feitas pela polícia.

"Fortalecer o caminho que estamos fazendo, de mais força policial, de mais política para a juventude e mais aproximação com o poder judiciário. Hoje, estamos prendendo 30 e esperamos que eles continuem presos, porque são exatamente esses que vêm, às vezes, em uma área como essa e ameaçam famílias como essas. Muito importante que ao ser preso ele permaneça preso", concluiu Elmano.