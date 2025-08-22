Incêndio em depósito de reciclagem persiste após 24 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros

Foto: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO Empresa DM Ambiental sofre forte incêndio na rua Dr. Paulo de Almeida Sanford, no bairro Parque Silvana, em Sobral, nessa quarta-feira, 20

Um incêndio registrado em um depósito de reciclagem, localizado em Sobral, a 233 quilômetros de Fortaleza, persistia por pelo menos 24 horas até o fim da noite de ontem, 21. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

A Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militares de Sobral recebeu o chamado, via Coordenadoria Integrada de Operações Especiais (Ciops) sobre um incêndio a uma edificação comercial na noite de quarta-feira, 20.

Os profissionais iniciaram o combate no depósito às 22h51min. Não havia pessoas no prédio quando o fogo começou.

O estabelecimento fica em frente à Vila Olímpica e, no local, as equipes constataram que as chamas atingiam resíduos inflamáveis, sólidos e derivados de petróleo, o que resultou a perda total da edificação, destruição de equipamentos e tambores de combustível.

Conforme a corporação, houve atuação das guarnições de socorro e salvamento com viaturas de combate a incêndio e apoio logístico. Aproximadamente 40 mil litros de água das viaturas foram usados no combate ao fogo.

A operação foi reforçada com 16 mil litros fornecidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Ainda foi disponibilizada uma retroescavadeira para remoção de entulhos.

A Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e Defesa Civil de Sobral atuaram no local. Bombeiros militares de folga também auxiliaram nas ações. Fogo foi controlado parcialmente durante a madrugada de ontem. No entanto, há materiais inflamáveis e o surgimento de novos focos.

O combate seguia em andamento até a noite dessa quinta-feira. São 12 bombeiros militares, três Auto Bomba Tanque, uma viatura de salvamento, além de caminhões-pipa e máquinas que realizam a retirada de escombros e materiais em chamas.

Conforme o Corpo de Bombeiros, não há previsão para a finalização dos trabalhos.

Incêndios em edificações comerciais reduzem 12%

Nos primeiros cinco meses de 2025, o Corpo de Bombeiros registrou 234 incêndios em edificações comerciais. Os números são de janeiro a maio de 2025, enquanto o mesmo período de 2024 apresentou 266 casos. Houve queda de 12%.

Fortaleza lidera as ocorrências com 29,1%; seguido de Caucaia, 4,7%; e Juazeiro do Norte, 4,3%.

A corporação alerta para que as pessoas que presenciarem incêndios não tentem apagar chamas sem equipamento adequado e que acione o 193 em emergências.