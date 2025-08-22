Líder do CV que ordenava torturas é preso no Piauí

Entre os presos durante operação na região Norte, uma liderança do CV em Bela Cruz, identificado como "K9", de 38 anos, foi preso na cidade de Castelo do Piauí. Com ele, dois familiares suspeitos de integrar a facção também foram capturados. Outras cinco prisões aconteceram em Bela Cruz e sete pessoas já estavam recolhidas em unidades prisionais.

De acordo com o diretor Departamento de Polícia do Interior (DPI/Norte), delegado Marcos Aurélio França, do Piauí, o líder capturado ordenava, de forma remota, torturas e homicídios contra membros de facções rivais em Bela Cruz.

Segundo o delegado, as torturas eram de natureza física, sendo praticadas em áreas controladas pelo grupo. Até o momento, sete vítimas foram torturadas em cerca de um ano e meio pela facção na região Norte. Uma investigação para identificar os suspeitos está sendo realizada.

Na investigação contra o suspeito, foi identificado o endereço onde ele estava no estado do Piauí, local onde ele teria ido para tentar se refugiar. O suspeito estava sendo investigado há cerca de um ano após apreensões de aparelhos celulares que continham informações sobre sua atuação dentro da facção.

O delegado-geral da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Márcio Gutiérrez, disse que as investigações apontaram uma participação do grupo criminoso de origem carioca na região de Iguatu e também no interior Norte, em Bela Cruz.

"Ontem (quarta-feira, 20), nós realizamos uma operação com 88 mandados de prisão cumpridos. Hoje, 42 adultos foram também capturados e três adolescentes apreendidos. Isso faz parte de uma diretriz do nosso governador que é exatamente de sufocar e de pressionar o crime organizado", disse. As duas operações contaram com a participação de 28 equipes da Polícia Civil, somando mais de 100 policiais.