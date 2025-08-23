Desde esboço, a inspiração do grupo vencedor

"A gente pensou nos pontos turísticos de Fortaleza e, inclusive, nos inspiramos nas jangadas, por isso que tem aquele formato", explica Letícia Felismino. "A onda amarela (no design) significa a areia e a onda do mar". A jangada na estampa vencedora carrega inspirações que ultrapassam o tempo. A primeira está atrelada à atuação de Dragão Mar no século XIX, líder jangadeiro que paralisou o mercado escravista no porto de Fortaleza em greve.

Outros momento é o desembarque do diretor Orson Welles, inspirado pela saga de quatro jangadeiros cearenses. O grupo viajou até o Rio de Janeiro em embarcações, reivindicando melhores condições de trabalho ao então presidente, Getúlio Vargas. No palco, a culminação das memórias é resumida pelos olhos vermelhos de Letícia. Eles vão e voltam, observando o público, como se imitassem o embalo de uma jangada retornando ao mar de Fortaleza.