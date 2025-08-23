"RH" de facção, lavagem de dinheiro e atuação de líder

As investigações que resultaram nas prisões dos suspeitos revelaram esquemas de captação de novos membros da facção criminosa GDE, como atuavam na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas e atuação de uma liderança do CV na cidade de Bela Cruz.

Em uma das operações, as investigações revelaram que um grupo de mensagem funcionava como uma espécie de Recursos Humanos (RH) da GDE. No local, foram identificados "currículos do crime" enviados por suspeitos que queriam integrar a organização.

Os currículos possibilitaram a identificação de integrantes da facção alvos do cumprimento de 88 mandados de prisão na operação Nocaute. O titular da Draco, Thiago Salgado, explica que o grupo funcionava no WhatsApp e era utilizado para a inscrição de novos membros.

Os interessados em aderir à facção preenchiam um "cadastro do crime" informando dados como nome, apelido, área de atuação, ou seja, a cidade e o bairro, padrinho dentro da facção e tempo no crime. Após realizar a inscrição para integrar a facção, os suspeitos passavam por alguns superiores da GDE, que avaliavam ou não o ingresso desses indivíduos.

Entre os presos na operação no Sul do Estado, as investigações revelaram que as mulheres presas ocupavam posições estratégicas no CV na região, como gerência operacional e controle financeiro.

O POVO apurou com uma fonte policial que, entre as atividades, elas seriam responsáveis por recolher os lucros das "bocas de fumo". Além disso, comerciantes estariam usando suas empresas para lavagem de dinheiro em Iguatu e Fortaleza.

Na região Norte, uma liderança do CV em Bela Cruz, identificado como "K9", 38, preso no Piauí, liderava o grupo de outro estado. Investigado há mais de um ano, foi revelado que ele ordenava torturas e homicídios contra membros de facções rivais em Bela Cruz para dominar mais áreas para o tráfico de drogas.