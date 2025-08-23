Sesa e Cidade Mais infância promovem campanha especial de vacinação com a presença do Zé Gotinha

Foto: FERNANDA BARROS O personagem Zé Gotinha esteve presente para animar o momento e reforçar a importância da vacinação

A Cidade Mais Infância, em parceria com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), realizou na tarde de ontem, 22, uma campanha especial de vacinação voltada para crianças e famílias. Na ação, foram disponibilizados 12 tipos de imunizantes, entre eles contra gripe, tétano e HPV. O momento contou ainda com a presença do Zé Gotinha para animar a tarde.

CONFIRA| Casos de Srag seguem elevados em parte do País; crianças e idosos são os mais afetados



De acordo com o coordenador de conteúdo e operações da Cidade Mais Infância, Glailton Bezerra, a campanha reforça o caráter educativo do equipamento. No espaço, a vacinação funciona como uma extensão das atividades do Hospital Público da Cidade Mais Infância, que mantém uma sala de vacinação aberta diariamente.

“Essa culminância mostra às crianças e famílias que o cuidado com a saúde é um hábito contínuo e presente no cotidiano do equipamento”, destacou.

Segundo ele, a parceria entre a Secretaria da Proteção Social (SPS) e a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) vem sendo desenvolvida desde 2023, ano de início das operações do hospital.

Funcionários do equipamento também aproveitaram para atualizar a caderneta de vacinação Crédito: FERNANDA BARROS

Durante a ação, foram oferecidas vacinas contra gripe, Covid-19, hepatite A e B, pneumocócica 10v, varicela, antitetânica (dupla e tríplice bacteriana), pentavalente, meningocócica ACWY, HPV, sarampo, caxumba e rubéola.

A coordenadora de imunização do Ceará, Ana Karine Borges, explicou que a iniciativa tem como principais objetivos assegurar a recuperação das coberturas vacinais — atualmente abaixo do esperado — e evitar que doenças já erradicadas voltem a circular no Estado.

Ela destacou que as maiores dificuldades estão relacionadas às doses de reforço aplicadas a partir dos 15 meses e aos 4 anos de idade.

Enquanto os bebês menores de um ano geralmente mantêm o calendário vacinal em dia, por estarem em acompanhamento constante nos serviços de saúde, muitas famílias acabam relaxando na continuidade do esquema vacinal.

Um dos destaques da atividade foi a participação do personagem Zé Gotinha, símbolo das campanhas nacionais de vacinação. Para Glailton Bezerra, o recurso lúdico aproxima o público e torna o processo mais leve.

“Assim como os personagens da Cidade Mais Infância, o Zé Gotinha chama a atenção das crianças e das famílias, despertando o interesse e incentivando a vacinação”, observa.

. Crédito: FERNANDA BARROS

As ações também se conectam ao calendário do Agosto Verde, mês dedicado à infância no Ceará, que conta com programações voltadas para saúde, cultura e lazer.

Quem participou



A mobilização reuniu famílias de diferentes locais do Ceará, que aproveitaram a visita ao espaço para atualizar a caderneta vacinal.

Maria Liliane, moradora de Itarema, estava em Fortaleza e aproveitou para conhecer a Cidade Mais Infância quando soube da campanha. Ela aproveitou para vacinar a si mesma e o filho, José Laeu, de oito meses.

“Esses espaços são muito importantes pra gente, pois nem sempre conseguimos levar as crianças aos postos. Isso ajuda muito”, afirmou.

Liliane tomou a vacína antitetânica, enquanto o pequeno José Leal foi imunizado contra a gripe Crédito: FERNANDA BARROS

Já o pequeno Miguel de Moura, de oito anos, enfrentou o medo da agulha segurando firme a mão da mãe. “A sessão foi um pouquinho dolorosa, mas deu certo”, comenta.

Questionado sobre a importância da vacinação, ele responde: “Ela vai me fazer muito bem futuramente”.

Veja mais fotos