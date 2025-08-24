Corpo é encontrado em estado avançado de decomposição no Vicente Pinzón

Foto: Samuel Setubal ￼POLÍCIA Militar foi acionada para o caso

Um corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. A vítima não foi identificada formalmente e foi encontrada em uma via pública da região, ontem.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o corpo estava em uma área de matagal coberto por uma manta. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que vão auxiliar na apuração policial.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a ocorrência foi registrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

A identificação e as causas da morte da vítima serão identificadas após o resultado do laudo pericial. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso.

Série de homicídios

Como O POVO vem mostrando, o bairro Vicente Pinzón vem registrando uma série de homicídios. Mais de dez pessoas foram assassinadas desde o dia 29 de junho na região.

A onda de violência teria sido motivada por uma disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE). Semanalmente, foram registrados tiroteios e homicídios.

Uma denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra um suspeito de ser o pivô da disputa entre as facções e apontado por participar das ações criminosas lista 11 crimes registrados em virtude das disputas dos grupos.

