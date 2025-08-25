Casal e irmãos são mortos a tiros em Amontada e em Limoeiro do Norte

Foto: PMCE/divulgação Imagem meramente ilustrativa. Crimes aconteceram nesse sábado, 23. A PMCE foi acionada para as ocorrências

Dois duplos homicídios foram registrados nesse sábado, 23. Um casal foi morto a tiros em uma via pública da localidade de Tanques, no município de Amontada. As vítimas tinham 20 e 17 anos. O outro foi registrado no município de Limoeiro do Norte. Dois irmãos, de 17 e 15 anos, foram a óbito após serem lesionados por disparos de arma de fogo.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar nas investigações dos crimes. As vítimas vieram a óbito nos locais do crime.

Ambas as ocorrências estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), uma por homicídio doloso, quando há intenção de matar, e a outra apenas como homicídio. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito foi preso. Também não há informações das motivações dos crimes.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que o duplo homicídio contra o casal é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca. Já no caso dos irmãos, a investigação está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Limoeiro do Norte.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Itapipoca: (88) 3673 7042

Delegacia de Polícia Civil de Limoeiro do Norte: (88) 3423 4572

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br