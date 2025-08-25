Prova do concurso de bombeiro militar atrai mais de 17 mil candidatos

Foto: FÁBIO LIMA ￼CONCURSO dos Bombeiros, realizado na Uece, é um oportunidade de emprego no Ceará

O portão do campus do Itaperi, da Universidade Estadual do Ceará (Uece) foi o ponto de encontro de mais de 17 mil candidatos na capital cearense em busca do sonho de se tornarem bombeiros.

O certame, realizado pela Comissão Executiva de Vestibular (CEV) da Uece, irá selecionar 1.350 novos servidores para o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). A seleção aconteceu ontem, com intensa movimentação de candidatos.

O professor Lucas Neto, da Tribo Concursos, realizou um "aulão boca de prova" no local, oferecendo dicas e palavras de incentivo aos participantes. Segundo o professor, a iniciativa surgiu de sua própria história como concurseiro.

"Eu vivi isso aqui durante muito tempo da minha vida. Eu buscava no concurso público uma forma de mudar a minha vida. Eu disse que quando eu conseguisse passar, e eu passei em mais de 10 concursos federais, eu mudaria vidas e ajudaria pessoas a mudar de vida fazendo esse movimento", afirmou Lucas.

Ele também destacou a importância da carreira pública, rechaçando a desvalorização da profissão. "A gente não pode generalizar. A gente tem que entender que quando a gente precisa, é para o 190 que a gente liga, é para o 193 que a gente liga", finalizou.

Muitos dos inscritos aproveitaram as dicas e as palavras de incentivo do professor. Logo antes da abertura dos portões, um grande grupo de pessoas aproveitou para fazer uma oração, pedindo uma intercessão divina no resultado do certame.

O concurso atraiu candidatos de diferentes trajetórias. Mateus de Moura Rodrigues, de 20 anos, largou a carreira de fuzileiro naval para se dedicar aos estudos para a vaga de bombeiro.

"Sempre vibrei mais e gostei muito mais dos bombeiros. Então decidi largar tudo, voltar para Fortaleza e começar a estudar, mesmo sem edital, sem data para a prova, só a certeza que haveria o concurso", revelou.

Para a candidata Safira Maria, 25 anos, a preparação foi intensa. Ela contou que começou a estudar há um ano, assim que soube da possibilidade do concurso.

"É uma instituição maravilhosa, e me apaixonei. Foi um propósito que Deus colocou no meu coração, então eu acredito que é para eu estar firme nele", concluiu, confiante.