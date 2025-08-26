Rede de assistência social de Fortaleza terá 33 equipamentos requalificados

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 25.08.2025:Evandro Leitão prefeito de Fortaleza. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e vice-prefeita e secretária dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Gabriella Aguiar, anunciam, no Auditório do Paço Municipal, o pacote para a construção e requalificação de equipamentos da rede socioassistencial do município. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

Um pacote de reestruturação da Rede de Assistência Social do Município contará com a requalificação de33 equipamentos do porte. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Fortaleza , nessa segunda-feira 25. Além disso, outros seis serão construídos, entre eles dois Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

De acordo com gestão municipal, os trabalhos serão realizados por etapas e devem contemplar todas as regionais, melhorando a qualidade do serviço para usuários. Primeira fase engloba 17 unidades e já foi iniciada, já a segunda está prevista para começar em novembro próximo e a terceira em março de 2026.

Em evento de lançamento realizado hoje, no Paço Municipal, o prefeito Evandro Leitão (PT) destacou que há mais de um milhão de pessoas cadastradas em programas sociais na Cidade.

"Em todas as regiões nós contemplamos algum equipamento na área da assistência (...) Nós temos um atendimento descentralizado. Temos que ampliar sim e já estamos anunciando essa ampliação", frisou. Mandatário também destacou o desejo de realizar um concurso para a área de Assistência Social, uma vez que o último realizado aconteceu em 2004.

Serão reformados, ao todo: 22 unidades do Cras, quatro Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), três Centros de Cidadania dos Direitos Humanos (CCDH), além de um Centro Pop, um abrigo institucional para homens em situação de rua, um serviço de acolhimento para mulheres e famílias em situação de rua e um voltado para crianças.



Em relação aos equipamentos novos, eles serão: dois Cras, o Centro Dia Idoso Conjunto Palmeiras, a Casa da Igualdade Racial, a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e a ampliação do Centro de Referência LGBTQIA+ Janaína Dutra.

Presente no evento, Gabriella Aguiar, vice-prefeita e titular da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), falou que a necessidade de intervenções veio a partir de um diagnóstico realizado no início da gestão, durante o período de transição.

"Existiam dez equipamentos onde não havia nenhum funcionamento, entre Cras e Creas, existia ordem de despejo para alguns desses equipamentos (...) É de grande valia esse momento, principalmente porque faziam mais de 14 anos que não havia nenhuma reforma, nenhuma requalificação nesses equipamentos de assistência", destacou. (Colaborou Kaio Pimentel)