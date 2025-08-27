Logo O POVO+
Barracas de praia são demolidas no Pirambu
Barracas de praia são demolidas no Pirambu

Ação é executava pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) em parceria com outros órgãos
Operação para atender pedido do MP motiva demolição de estruturas irregulares no bairro Pirambu, em Fortaleza, nesta terça-feira, 26 (Foto: Reprodução/ Agefis )
Uma operação para demolição de estruturas irregulares instaladas no calçadão do bairro Pirambu foi realizada nessa terça-feira, 26 pela Prefeitura de Fortaleza. A operação se deu depois da solicitação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) para sanar lacunas relacionadas à ocupação irregular da orla. 

Segundo a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), responsável pela mobilização no local, havia construções destinadas à exploração comercial, sem caráter habitacional, edificadas sem autorização da Prefeitura ou da Superintendência do Patrimônio da União (SPU).

Estabelecimentos demolidos não estavam em funcionamento

O superintendente da Agefis, Guilherme Magalhães, destacou que as demolições atingiram estruturas precárias e não estabelecimentos em pleno funcionamento. “Houve diálogo prévio com todos para explicar a necessidade do ordenamento”, afirmou ao O POVO.

A operação, segundo ele, visou à desobstrução de uma área pública que havia sido ocupada em razão do longo período sem fiscalização, com o objetivo de devolvê-la à população. “Outro objetivo importante foi melhorar o ordenamento e trazer segurança, incluindo a vigilância sanitária, já que a situação no local era precária”, conta Guilherme.

Apoio de vários orgão

Além da SPU, o ato contou com a apoio dos seguintes órgãos: Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) e Polícia Federal.

“Era uma demanda da própria população. Tivemos o apoio de todos, sem confronto. Houve diálogo antes com todos os envolvidos”, completou o superintendente.

