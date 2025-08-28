População diverge sobre controle de horários

Moradora da região há 26 anos, a dona de salão de beleza, Andrea Cavalcante, 26, conta que o espaço é point dos filhos após a saída da escola. "Inclusive, ontem eu fiz um piquenique de aniversário do meu filho pequeno, Marcos André, que completou 4 anos", conta. Sobre o controle de horários do parque, Andrea comenta: "Tô gostando da organização, que era justamente que precisava. O policiamento tá show. Bato muita palma para o horário de abrir e fechar".

Já a autônoma Ivaneide Freitas, 65, está visitando o parque pela primeira vez após a reabertura. "Visitei todas as áreas da praça e até agora tô achando lindo. Foi muito lindo o que fizeram". Acompanhada da filha e neta, Jamile e Hanna Freitas, ela reclama do horário de funcionamento do parque. "Nem todo mundo tem só aquela disponibilidade. Se tem monitor e os funcionários, eu acho que o dia todo seria ideal, sem pausa", complementa.