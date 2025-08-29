Impacto no bem-estar psicológico de crianças e adolescentes

O efeito da tecnologia na saúde mental pode ser ainda mais devastador quando se trata de crianças e adolescentes. Esse impacto foi discutido durante a palestra da juíza Vanessa Cavalieri, que é membro do International Visitors Leadership Program do Departamento de Estado dos Estados Unidos (EUA).

Na ocasião, a profissional discorreu sobre como as ferramentas digitais podem deixar as novas gerações mais suscetíveis a depressão e a ansiedade, relacionando o aumento das violências envolvendo adolescentes com o uso de tecnologias por eles sem a supervisão de adultos.

"É uma fase de muito risco pra saúde do adolescente porque se vive um luto da infância, a criança desaparece, se torna um adolescente", frisa a profissional, destacando que as redes sociais vendem uma vida irreal: "Nós que somos adultos já somos impactados com isso, imagina uma adolescente que não tem repertório de vida suficiente, de experiência de vida pra perceber que isso não é real", pontua.

Vanessa também falou sobre a exposição do público mais jovem nas redes sociais, e como ela pode ser prejudicial para eles. Tema passou a ser mais discutido no Brasil após um vídeo publicado no início deste mês pelo Youtuber Felca, que expôs a adultização de menores de idades em plataformas digitais.

"Pessoas que nunca tinham se atentado para o problema, passaram a prestar mais atenção (...) Quanto mais pessoas tiverem conhecimento, mais a gente consegue proteger as crianças." (Gabriela Almeida)