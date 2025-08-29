Museu do Corpo de Bombeiros recebe primeira turma de visitantes

Foto: FÁBIO LIMA ￼ALUNOS do CMCB participam de primeira visita guiada ao museu do Corpo de Bombeiros

O Museu do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará recebeu sua primeira turma de visitantes durante a manhã desta quinta-feira, 28. Os felizardos foram alunos do 5° do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros (CMCB), que puderam conhecer materiais de trabalho, grandes nomes da história da corporação e atuações marcantes ao longo do tempo.

LEIA TAMBÉM: Ex-alunas do Colégio Imaculada Conceição celebram 160 da unidade escolar

A visita é guiada por um oficial do Corpo de Bombeiros, que relata a história de cada objeto da exposição e responde as dúvidas dos visitantes. O objetivo é mostrar que por trás de todos aqueles atos de bravura, existiram homens e mulheres de carne e osso, que arriscaram suas vidas em prol da comunidade.

“A gente passa por máquinas utilizadas, vestimentas utilizadas, mas também o lado humano do bombeiro. A gente procura mostrar que o bombeiro não é feito de aço. Ele é uma pessoa como outra qualquer, só que há muito treinamento por trás, muito cansaço, muito trabalho. A gente procura mostrar isso. Tanto a história quanto o lado humano dos bombeiros”, conta o guia do museu, sargento Kilder Teixeira.

O percurso cativou a atenção dos alunos, que perguntaram sobre as situações de resgate, roupas de combate a incêndio, medalhas, machados, entre outras peças em exposição.

abrir (Foto: FÁBIO LIMA)Alunos do CMCB participam de primeira visita guiada ao museu do Corpo de Bombeiros (Foto: FÁBIO LIMA)Alunos do CMCB participam de primeira visita guiada ao museu do Corpo de Bombeiros (Foto: FÁBIO LIMA)Alunos do CMCB participam de primeira visita guiada ao museu do Corpo de Bombeiros (Foto: FÁBIO LIMA)Acervo conta com publicações do O POVO (Foto: FÁBIO LIMA)Alunos do CMCB participam de primeira visita guiada ao museu do Corpo de Bombeiros (Foto: FÁBIO LIMA)Alunos do CMCB participam de primeira visita guiada ao museu do Corpo de Bombeiros (Foto: FÁBIO LIMA)Acervo conta com publicações do O POVO (Foto: FÁBIO LIMA)Alunos do CMCB participam de primeira visita guiada ao museu do Corpo de Bombeiros (Foto: FÁBIO LIMA)Alunos do CMCB participam de primeira visita guiada ao museu do Corpo de Bombeiros (Foto: FÁBIO LIMA)Alunos do CMCB participam de primeira visita guiada ao museu do Corpo de Bombeiros

Entre os mais curiosos esteve Kayck Bernardino, 10, que conta ter gostado de aprender sobre os materiais usados pelos bombeiros durante as ações de resgate de pessoas e combate ao fogo.

“É minha primeira vez visitando aqui e achei muito bom. Estou emocionado. Aprendendo muitas coisas novas que ainda não sabíamos. Para que serve um machado, como usar [por exemplo]…”, disse o estudante.

O momento também foi um ato simbólico para a inauguração, devido à primeira turma do museu ser justamente do CMCB. Segundo o diretor da instituição, coronel Joilton de Menezes, a visita encerrou uma rotina de ansiedade dos alunos, que sempre estavam perguntando quando poderiam conhecer o espaço.

“Ficaram super felizes, ansiosos… Todos os dias desde segunda-feira perguntavam ‘coronel e nossa visita? Está tudo certo?’. Os pais também relataram que eles estavam muito ansiosos para essa visita”, conta de Menezes.

Museu funciona com agendamento prévio na semana e está aberto ao público aos sábados

A visita guiada feita pelos alunos do CMCB já está disponível para a comunidade geral. Os horários de funcionamento são durante as terças e quintas, 9 horas, e também aos sábados, com horários às 9 e às 10h30min.

Nas terças e quintas, os horários são reservados a escolas e grupos fechados previamente agendados. Os interessados em organizar uma visita devem entrar em contato com a organização do espaço através do e-mail museu.corpodebombeiros@cb.ce.gov.br.

Inaugurado em 8 de agosto passado, o museu é um dos símbolos da comemoração do centenário do Corpo de Bombeiros do Ceará. O comandante-geral do CBMCE, coronel José Cláudio Barreto, destaca que o espaço é a concretização do sonho de vários comandos anteriores da corporação e está à disposição do público.

“Para gente é uma honra receber os alunos do Colégio Militar [CMCB], de todos os colégios militares aqui do Ceará, escolas públicas, escolas privadas… Enfim, a gente tem que receber sim a sociedade aqui no nosso museu para mostrar o que temos aqui”, afirma o coronel.

Serviço

Quando: Terças e quintas-feiras, às 9 horas, mediante agendamento prévio e sábados, com turmas abertas ao público às 9 horas e 10h30min

Onde: Rua Oto de Alencar, 215, Jacarecanga (Antigo Quartel Central do Corpo de Bombeiros)

Contato: museu.corpodebombeiros@cb.ce.gov.br



LEIA TAMBÉM: Futura Trends 2025 recebe especialista em neurociência de Harvard

